Захват восточного промышленного центра Украины, известного как Донбасс, остается главной целью Кремля

Россия открыла новый фронт, начав внезапное наступление в северо-восточном районе Харьковской области после того, как в этом году сосредоточила большую часть своих сил на востоке. Тысячи путинских солдат прорвались через северную границу и вынудили Украину перебросить войска из других районов для защиты позиций.

Об этом пишет CNN. Аналитики сайта дали оценку сложившейся ситуации и сделали прогноз по ключевым направлениям.

В статье отмечается, что такая тактика РФ показывает, как оккупанты используют в свою пользу уязвимые места Украины. Речь идет о недостатке живой силы, нехватке артиллерии, скудной противовоздушной обороне и слабых оборонительных укреплениях.

Тем временем передовые бригады Украины отчаянно цепляются за свои позиции, ожидая боеприпасов от союзников и свежих рекрутов, чтобы обеспечить столь необходимую рабочую силу, пишет СNN.

В CNN обозначил три ключевые точки на российско-украинской границы, где сейчас бушуют боевые действия. Издание поясняет, что Россия смогла добиться там успеха благодаря тому, что боевые действия на этих участках фронта были заморожены на протяжении нескольких месяцев.

Сейчас кремлевские захватчики на севере Украины стремятся вывести свои войска в зону досягаемости ствольной артиллерии Харькова. При этом на южном фронте российские оккупанты нацелены на возвращение контроля над деревнями, которые Украина освободила во время контрнаступления в прошлом году.

Аналитики CNN добавляют, что Кремль на этом не остановится. В планах захватчиков — продвижение в глубь Украины.

Тем временем Украина спешит исправить свои нынешние слабые места после того, как оказалась в затруднительном положении, поскольку она обещает сражаться "дом за домом, улицу за улицей", говорится в статье.

Харьковский фронт

В результате трансграничного нападения кремлевским захватчикам удалось в сжатые сроки оккупировать несколько приграничных деревень.

С тех пор РФ усилила свои атаки в этом районе, пытаясь взять под контроль ключевые населенные пункты Волчанск и Липцы. Последний населенный пункт расположен примерно в 30 км к северу от Харькова. Он подвергаются сильным российским бомбардировкам.

В статье говорится, что захват Липцов даст возможность российским войскам расположить артиллерию в пределах досягаемости города Харькова. Обстрелы города позволяет России отвлечь и без того истощенные украинские ресурсы от других линий фронта и создать буферную зону от атак Украины на приграничные регионы РФ.

Бахмутское направление

Отмечается, что до наступления на Харьков Россия в основном сосредотачивала свои наступательные возможности на востоке, где она продвигалась вперед с октября 2023 года. Захват восточного промышленного центра Украины, известного как Донбасс, остается главной целью Кремля.

В феврале российские войска добились крупного успеха на этом направлении, оккупировав Авдеевку. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение об отступлении было принято, чтобы "спасти жизни украинских солдат".

С тех пор российские войска уверенно продвигаются на запад в направлении Покровска, который служит жизненно важным военным центром военных действий Украины.

Сейчас российские войска продвигаются на запад, к Часовому Яру. Получение контроля над возвышенностью, на которой расположен город, приблизит путинские войска к стратегическому городу Краматорску.

Бои за Работино

Украинское издание DeepStateMap сообщает о небольших продвижениях РФ в часть отвоеванной украинской территории Запорожской области.

Работино, крошечная деревня, которая сейчас полностью разрушена, во время войны несколько раз переходила из рук в руки. Впервые село было захвачено россиянами в начале марта 2022 года. CNN пишет, что в начале мая 2024 года путинские захватчики снова заявила о своем контроле над ним. При этом украинская сторона это отрицает.

Бои за Работино подчеркивает изменчивость поля битвы и является яркой иллюстрацией характера боевых действий, поскольку исход войны решается в жестоких битвах за часто заброшенные села.

Ранее "Телеграф" сообщил, что враг бьет по Волчанску запрещенным оружием.