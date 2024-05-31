Росія відкрила новий фронт в Україні: CNN проаналізував бої на трьох ключових напрямках (мапа)

Захоплення східного промислового центру України, відомого як Донбас, залишається головною метою Кремля

Росія відкрила новий фронт, почавши раптовий наступ у північно-східному районі Харківської області після того, як цього року зосередила більшу частину своїх сил на сході. Тисячі путінських солдатів прорвалися через північний кордон та змусили Україну перекинути війська з інших районів для захисту позицій.

Про це пише CNN. Аналітики сайту дали оцінку ситуації, що склалася, і зробили прогноз за ключовими напрямками.

У статті наголошується, що така тактика РФ показує, як окупанти використовують на свою користь уразливі місця України. Йдеться про брак живої сили, брак артилерії, мізерну протиповітряну оборону і слабкі оборонні укріплення.

Тим часом передові бригади України відчайдушно чіпляються за свої позиції, очікуючи на боєприпаси від союзників і свіжих рекрутів, щоб забезпечити таку необхідну робочу силу, пише СNN.

У CNN позначив три ключові точки на російсько-українському кордоні, де зараз вирують бойові дії. Видання пояснює, що Росія змогла досягти успіху завдяки тому, що бойові дії на цих ділянках фронту були заморожені протягом декількох місяців.

Наразі кремлівські загарбники на півночі України прагнуть вивести свої війська в зону досяжності ствольної артилерії Харкова. При цьому на південному фронті російські окупанти мають на меті повернення контролю над селами, які Україна звільнила під час контрнаступу минулого року.

Аналітики CNN додають, що Кремль на цьому не зупиниться. У планах загарбників — просування у глиб України.

Тим часом Україна поспішає виправити свої нинішні слабкі місця після того, як опинилася у скрутному становищі, оскільки вона обіцяє битися "будинок за будинком, вулицю за вулицею", йдеться у статті.

Харківський фронт

Внаслідок транскордонного нападу кремлівським загарбникам вдалося в стислий термін окупувати кілька прикордонних сіл.

З того часу РФ посилила свої атаки у цьому районі, намагаючись взяти під контроль ключові населені пункти Вовчанськ та Липці. Останній населений пункт розташований приблизно за 30 км на північ від Харкова. Він зазнає сильних російських бомбардувань.

У статті йдеться про те, що захоплення Липців дасть можливість російським військам розташувати артилерію в межах досяжності міста Харкова. Обстріл міста дозволяє Росії відвернути і без того виснажені українські ресурси від інших ліній фронту та створити буферну зону від атак України на прикордонні регіони РФ.

Бахмутський напрямок

Зазначається, що до наступу на Харків Росія переважно зосереджувала свої наступальні можливості на сході, де вона просувалася вперед із жовтня 2023 року. Захоплення східного промислового центру України, відомого як Донбас, залишається головною метою Кремля.

У лютому російські війська досягли великого успіху на цьому напрямку, окупувавши Авдіївку. Тоді президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про відступ було ухвалено, щоб "врятувати життя українських солдатів".

З того часу російські війська впевнено просуваються на захід у напрямку Покровська, який є життєво важливим військовим центром воєнних дій України.

Наразі російські війська просуваються на захід, до Часового Яру. Отримання контролю над височиною, на якій розташоване місто, наблизить путінські війська до стратегічного Краматорського міста.

Бої за Роботино

Українське видання DeepStateMap повідомляє про невеликі поступи РФ у частину відвойованої української території Запорізької області.

Роботине, крихітне село, яке зараз повністю зруйноване, під час війни кілька разів переходило з рук до рук. Вперше село було захоплено росіянами на початку березня 2022 року. CNN пише, що на початку травня 2024 року путінські загарбники знову заявили про свій контроль над ним. При цьому українська сторона це заперечує.

Бої за Роботино підкреслює мінливість поля битви і є яскравою ілюстрацією характеру бойових дій, оскільки результат війни вирішується у жорстоких битвах за часто занедбані села.

Раніше "Телеграф" повідомив, що ворог б’є по Вовчанську забороненою зброєю.