Війна — день 828: Росія не припиняє атак, а Байден таємно видав важливе розпорядження

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі п’ятниця, 31 травня 2024 року. Україна зустрічає останній день весни з надихаючими новинами, — ЗМІ пишуть, що адміністрація президента США Джо Байдена негласно дозволила використати зброю НАТО для вогню у відповідь по території Росії, тоді як флот РФ зазнав великих втрат. Хоча не обійшлося і без прикрощів, адже на фронті загинули відомі українські журналістки Ірина "Чека" Цибух та Анастасія Волкова.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 31 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 В Харкові чутно вибухи.

Повітряні сили повідомляють про ударні дрони у Запорізькій області.

В окупованому Первомайську Луганської області повідомляється про приліт та пожежу у приватному секторі.

Станом на початок дня карта бойових дій виглядає так:

Карта бойових дій в Україні від DeepState 31.05.2024

З ситуацією в Україні 28 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 825: окупанти збирають сили на кордоні, а Україна знищує російські об’єкти в тилу

Дізнатись про події 29 травня можна за посиланням: Війна — день 826: ситуація на Харківщині стабілізується, але росіяни готуються наступати в іншому місці

Про те, що відбувалося 30 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 827: загибель "Чеки" на фронті та потужна операція ГУР у Криму