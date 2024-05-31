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Війна — день 828: Росія не припиняє атак, а Байден таємно видав важливе розпорядження

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Настав новий день спротиву російським окупантам
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі п’ятниця, 31 травня 2024 року. Україна зустрічає останній день весни з надихаючими новинами, — ЗМІ пишуть, що адміністрація президента США Джо Байдена негласно дозволила використати зброю НАТО для вогню у відповідь по території Росії, тоді як флот РФ зазнав великих втрат. Хоча не обійшлося і без прикрощів, адже на фронті загинули відомі українські журналістки Ірина "Чека" Цибух та Анастасія Волкова.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 31 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 В Харкові чутно вибухи.

Повітряні сили повідомляють про ударні дрони у Запорізькій області.

В окупованому Первомайську Луганської області повідомляється про приліт та пожежу у приватному секторі.

Вибух та пожежа Первомайськ сьогодні

Станом на початок дня карта бойових дій виглядає так:

Карта бойових дій в Україні від DeepState 31.05.2024
Карта бойових дій в Україні від DeepState 31.05.2024

З ситуацією в Україні 28 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 825: окупанти збирають сили на кордоні, а Україна знищує російські об’єкти в тилу

Дізнатись про події 29 травня можна за посиланням: Війна — день 826: ситуація на Харківщині стабілізується, але росіяни готуються наступати в іншому місці

Про те, що відбувалося 30 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 827: загибель "Чеки" на фронті та потужна операція ГУР у Криму