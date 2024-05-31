Війна — день 828: Росія не припиняє атак, а Байден таємно видав важливе розпорядження
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Розповідаємо оперативно про головне за добу
На календарі п’ятниця, 31 травня 2024 року. Україна зустрічає останній день весни з надихаючими новинами, — ЗМІ пишуть, що адміністрація президента США Джо Байдена негласно дозволила використати зброю НАТО для вогню у відповідь по території Росії, тоді як флот РФ зазнав великих втрат. Хоча не обійшлося і без прикрощів, адже на фронті загинули відомі українські журналістки Ірина "Чека" Цибух та Анастасія Волкова.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 31 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
00:00 В Харкові чутно вибухи.
Повітряні сили повідомляють про ударні дрони у Запорізькій області.
В окупованому Первомайську Луганської області повідомляється про приліт та пожежу у приватному секторі.
Станом на початок дня карта бойових дій виглядає так:
З ситуацією в Україні 28 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 825: окупанти збирають сили на кордоні, а Україна знищує російські об’єкти в тилу
Дізнатись про події 29 травня можна за посиланням: Війна — день 826: ситуація на Харківщині стабілізується, але росіяни готуються наступати в іншому місці
Про те, що відбувалося 30 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 827: загибель "Чеки" на фронті та потужна операція ГУР у Криму