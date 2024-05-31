Вибухи чув навіть Крим: дрони атакували порт у РФ, спалахнула нафтобаза (фото та відео)

Росвлада заявляє про постраждалих

У ніч проти 31 травня безпілотники атакували Темрюкський район Краснодарського краю Росії, вибухи було чути і в окупованій Керчі. Внаслідок ударів спалахнула пожежа на нафтобазі, розташованій на території порту "Кавказ".

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв близько 4 години ранку написав у Telegram, що кілька муніципалітетів краю в ніч на 31 травня були атаковані безпілотниками. Він заявив, що "всі вони придушені силами ППО". У Новоросійську шукають апарати, що впали, а постраждалих і руйнувань нібито немає. А от у Темрюкському районі від повітряного удару постраждала інфраструктура нафтобази.

"Пошкоджено і горять 3 цистерни з нафтопродуктами. Наразі йде ліквідація займання ... Пожежі присвоєно високу категорію складності. На жаль, є постраждалі з-поміж співробітників нафтобази, їм надають медичну допомогу. Інші співробітники евакуйовані", — пише губернатор.

Важливо мати на увазі, що російська влада та підконтрольні їй ЗМІ регулярно подають спотворену інформацію. Тому реальна картина може кардинально відрізнятись від їхніх заяв.

Порт "Кавказ", де знаходиться атакована нафтобаза, розташований неподалік Кримського мосту, на іншому березі від Криму, — у Темрюкському районі Краснодарського краю. Telegram-канал "Кримський вітер" публікує карту, де стрілкою показаний осередок пожежі на нафтобазі. Однак реальне положення вогню може відрізнятися, оскільки точність визначення варіюється в межах десятків метрів. Пожежу було видно з супутників.

За уточненими даними, осередків горіння фіксувалося два, другий — за межами нафтобази в порту "Кавказ". Можливо, це займання на території від уламків.

"З цієї нафтобази надходить паливо для російських окупантів у Криму та на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей", — зазначили автори каналу "Кримський вітер".

Як повідомили росЗМІ, станом на 7 ранку пожежу на нафтобазі ліквідовано. За їхніми даними, згоріли три залізничні цистерни з мазутом. Постраждали двоє співробітників нафтобази.

Як повідомляв "Телеграф", 30 травня безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Тамань у Краснодарському краї Росії. Місцеві жителі спочатку прийняли його за кукурузник (розмовна назва радянського літака сільськогосподарської авіації), але потім почали дуже бурхливо реагувати на те, що відбувається.