Війна — день 827: росіяни тиснуть на двох напрямках і знову обстрілюють Україну ракетами

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують намагатися реалізувати свою перевагу в живій силі та авіації, фокусуючи зусилля на Покровському та Куп’янському напрямках. Тривають бойові дії й на напрямі Вовчанська, де росіяни стирають громадянську інфраструктуру термобаричними боєприпасами. Подібну зброю також використовують і на інших напрямках, наприклад у Донецькій області скидання термобаричної бомби пошкодило більше сотні будинків.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 30 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Російські БПЛА атакують Дніпро, у місті чути роботу ППО. Усього ж дрони помічені у семи областях.

00:00 Моніторингові групи повідомляють, що кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95 піднялися у повітря з аеродрому "Оленья". Якщо виліт бойовий, то пуски будуть проведені приблизно о 2:00 — 3:00, до українського повітряного простору вони увійдуть приблизно через годину після запуску.

Про те, що відбувалося 27 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 824: росіяни мають перевагу на двох напрямках та збирають нове ударне угруповання

З ситуацією в Україні 28 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 825: окупанти збирають сили на кордоні, а Україна знищує російські об’єкти в тилу

Дізнатись про події 29 травня можна за посиланням: Війна — день 826: ситуація на Харківщині стабілізується, але росіяни готуються наступати в іншому місці