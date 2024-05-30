Ворог намагається нашкребти сили, але...: Сирський сказав про наступ росіян на Харківщині та їхню тактику

Дії ворога ускладнені посиленням нашої оборони завдяки своєчасному ухваленню рішень

У ході наступу на Харківщині російські окупанти нарощують угруповання своїх військ на напрямі головного удару Стрілеча – Липці та Вовчанськ. Вони перекидають додаткові полки та бригади з інших напрямків та з полігонів, але їм все одно не вистачить сил для повномасштабного наступу та прориву нашої оборони.

Про це йдеться на сторінці Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Facebook. За його словами, він працював у бригадах та батальйонах, які ведуть оборону на Харківському напрямку.

"Дії ворога ускладнені посиленням нашої оборони завдяки своєчасному прийняттю рішень щодо перекидання резервів на загрозливі напрями. Створення резерву боєприпасів також забезпечило ефективну поразку противника та зниження його наступальних можливостей", — наголосив Сирський.

Головнокомандувач підкреслив, що у зв’язку з цим ворог перейшов до тактики ураження українських позицій вогнем артилерії та ударами КАБ.

"У цих умовах першочергового значення набуває фізичного знищення літаків-носіїв КАБів, БПЛА розвідників та коригувальників вогню, захист РЕБ своїх військ, маскування та використання макетів", — пояснює Олександр Сирський.

При цьому він додав, що це не нові питання, але дуже актуальні зараз. Від їх вирішення безпосередньо залежить життя бійців та стійкість оборони. Тому насамперед вживаються невідкладні заходи щодо вдосконалення системи управління протиповітряної оборони, її автоматизації та поєднання з вогневими засобами сухопутних військ у комплексі із системою РЕБ.

"Крім того, заслухав кожного командира по готовності до активних дій, прийняв рішення з проблемних питань, перевірив практичну роботу командира батальйону зі знищення вогневої позиції противника. Проблем стало помітно менше у зв’язку з підвищенням ефективності роботи всієї управлінської вертикалі. десантників у боях за Вовчанськ, стійкість морських піхотинців у боях з переважаючими силами супротивника", — підсумував головком.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр оборони Рустем Умеров повідомляє, що Росія готує новий наступ на Україну і для цього навчає 300 тисяч людей. Мета окупантів – відкрити новий фронт на півночі.