Враг пытается наскрести силы, но...: Сырский сказал о наступлении россиян на Харьковщине и их тактике

Действия врага усложнены усилением нашей обороны благодаря своевременному принятию решений

В ходе продолжающегося наступления на Харьковщине российские оккупанты наращивают группировку своих войск на направлении главного удара Стрелечья − Липцы и Волчанск. Они перебрасывают дополнительные полка и бригады с других направлений и с полигонов, но им все равно не хватит сил для полномасштабного наступления и прорыва нашей обороны.

Об этом говорится на странице Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Facebook. По его словам, он работал в бригадах и батальонах, которые ведут оборону на Харьковском направлении.

"Действия врага усложнены усилением нашей обороны благодаря своевременному принятию решений по опрокидыванию резервов на угрожающие направления. Создание резерва боеприпасов также обеспечило эффективное поражение противника и понижение его наступательных возможностей", — подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий подчеркнул, что в связи с этим враг перешел к тактике поражения украинских позиций огнем артиллерии и ударами КАБ.

"В этих условиях первостепенное значение приобретает физическое уничтожение самолетов-носителей КАБов, БПЛА разведчиков и корректировщиков огня, защита РЭБ своих войск, маскировка и использование макетов", — объясняет Александр Сырский.

При этом он добавил, что это не новые вопросы, но очень актуальные сейчас. От их решения напрямую зависит жизнь бойцов и устойчивость обороны. Поэтому прежде всего принимаются неотложные меры по усовершенствованию системы управления противовоздушной обороны, ее автоматизации и сочетанию с огневыми средствами сухопутных войск в комплексе с системой РЭБ.

"Кроме того, заслушал каждого командира по готовности к активным действиям, принял решение по проблемным вопросам, проверил практическую работу командира батальона по уничтожению огневой позиции противника. Проблем стало заметно меньше в связи с повышением эффективности работы всей управленческой вертикали. Отмечаю профессиональные действия нашей пехоты и десантников в боях за Волчанск, стойкость морских пехотинцев в боях с превосходящими силами противника", — подытожил главком.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр обороны Рустем Умеров сообщает, что Россия готовит новое наступление на Украину и для этого обучает 300 тысяч человек. Цель оккупантов — открыть новый фронт на севере.