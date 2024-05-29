Пошкоджено одразу 100 будинків: Росія вдарила по Україні термобаричною бомбою, що про неї відомо (фото)

Поранено маленьку дитину

У вівторок, 28 травня, росіяни вдарили по селищу Олексієво-Дружківка Донецької області об’ємною авіаційною бомбою, що детонує, (ОДАБ-1500). Семеро людей отримали поранення, серед постраждалих чотирирічний малюк.

Як повідомили у МВС України, під удар потрапив приватний сектор, він зазнав значних руйнувань. Зокрема пошкоджено 103 будинки, 12 цивільних автомобілів та церкву. Триває ліквідація наслідків обстрілів. Постраждалих допомагали рятувати поліцейські-парамедики.

ОДАБ-1500 – це термобаричний снаряд часів СРСР. За 10 метрів до мети він випромінює рідину у вигляді аерозолю і займає її. Як пише Defense Express, ОДАБ-1500 є досить рідкісним порівняно з іншими авіабомбами. Вона відноситься до старого покоління двотактних термобаричних боєприпасів, коли спочатку розпорошується запальна суміш, а потім відбувається підрив.

Під час підриву, крім вогняної хмари, утворюється ще й ударна хвиля з надвисоким тиском. Такі боєприпаси призначені знищення живої сили. Вони найбільш ефективні в умовах житлової забудови через "затікання" термобаричної суміші в укриття.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни застосовують термобаричні боєприпаси і у Вовчанську на Харківщині. Вони завдають ударів по забудові та цивільній інфраструктурі.