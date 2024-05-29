Повреждены сразу 100 домов: Россия ударила по Украине термобарической бомбой, что о ней известно (фото)

Ранен маленький ребенок

Во вторник, 28 мая, россияне ударили по поселку Алексеево-Дружковка Донецкой области объемной детонирующей авиационной бомбой (ОДАБ-1500). Семь человек получили ранения, среди пострадавших четырехлетний малыш.

Как сообщили в МВС Украины, под удар попал частный сектор, он подвергся значительным разрушениям. В частности повреждены 103 дома, 12 гражданских автомобилей и церковь. Идет ликвидация последствий обстрелов. Пострадавших помогали спасать полицейские-парамедики.

ОДАБ-1500 – это термобарический снаряд времен СССР. За 10 метров до цели он испускает жидкость в виде аэрозоля и воспламеняет ее. Как пишет Defense Express, ОДАБ-1500 является довольно редкой по сравнению с другими авиабомбами. Она относится к старому поколению двухтактных термобарических боеприпасов, когда сначала распыляется зажигательная смесь, а затем происходит подрыв.

Во время подрыва, кроме огненного облака образуется еще и ударная волна со сверхвысоким давлением. Такие боеприпасы предназначены для уничтожения живой силы. Они наиболее эффективны в условиях жилой застройки из-за "затекания" термобарической смеси в укрытия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне применяют термобарические боеприпасы и в Волчанске на Харьковщине. Они наносят удары по застройке и гражданской инфраструктуре.