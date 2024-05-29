Укр

Враг бьет по Волчанску запрещенным оружием: что происходит на этом участке фронта (карта)

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Наши воины защищают город Новость обновлена 29 мая 2024, 08:14
Наши воины защищают город. Фото Коллаж "Телеграфа"

Россияне уничтожают жилую застройку

Россияне продолжают свое наступление на Харьковском направлении, они буквально уничтожают Волчанск. Оккупанты обстреливают город не только управляемыми авиационными бомбами, но и термобарическими боеприпасами, нанося удары по застройке и гражданской инфраструктуре.

"Большую часть города контролируют украинские Силы обороны. Наземные штурмы враг сочетает с авиационными ударами, чтобы добиться успеха. Также по Волчанску враг применяет тяжелые огнеметные системы ТОС2 "Сонцепек". Наносит удары термобарическими боеприпасами, уничтожая на своем пути застройку", — рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

Для справки: термобарическая бомба состоит из топливного контейнера с двумя отдельными зарядами взрывчатого вещества. Его можно запустить как ракету, либо сбросить с самолета в виде бомбы. При попадании в цель первый заряд взрывчатого вещества вскрывает контейнер и распыляет горючую смесь в виде облака. ОНо может проникать в любые проемы зданий или оборонительные сооружения, которые не закрыты герметично. Второй заряд поджигает облако, образуя огромный огненный шар, мощную взрывную волну и вакуум, который поглощает кислород. Термобарические бомбы запрещены к применению Женевской конвенцией.

Он добавил, что враг пытается поддерживать наступление силами мотострелковых подразделений 44-го армейского корпуса. Однако наши воины активно уничтожают все подобные группировки. Оккупанты применяют тактику прорыва штурмовыми подразделениями при поддержке техники.

"Сначала посылают штурмовые группы вперед. Эти группы пытаются заходить и заезжать как на малой легкобронированной технике, так и на гольф-карах, багги, кроссовых мотоциклах. Если группы добрались до своей цели, то пытаются закрепиться. Если не удалось, то это для них "билет в один конец" и они там остаются, потому что наши военнослужащие Сил обороны их уничтожают", — описал ситуацию Волошин.

В Генштабе ВСУ вечером 28 мая сообщили, что за день на Харьковском направлении произошло 7 боевых столкновений. Четыре штурма наши воины отразили в районах Старицы и Волчанска.

"Ситуация напряженная, но контролируемая украинскими войсками. В настоящее время продолжается бой в районе Волчанска. Наши защитники активно противодействуют и наносят урон врагу", — сказано в сообщении.

Напомним, солдат 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ Виктор Петрович рассказал "Телеграфу", что Силы обороны на Харьковщине за три дня уничтожили бригаду оккупантов. Точное количество убитых россиян еще подсчитывают.

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#Харьковская область #Война #Волчанск