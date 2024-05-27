В ВСУ объяснили слова Зеленского о "боевом контроле" над Харьковщиной

Что говорит спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрий Повх

В пятницу, 24 мая, Владимир Зеленский заявил, что украинским военным в Харьковской области удалось взять под боевой контроль территорию приграничья. Что это значит?

Ответ на этот вопрос дал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрий Повх в комментарии "Телеграфу".

"На текущий момент средства поражения, которые есть в распоряжении ОТУВ Харьков, позволяют поражать цели на всей украинской территории, что временно подконтрольно противнику в рамках ответственности нашей группировки", — сказал он.

Наступление РФ в Харьковской области

Напомним, 10 мая россияне начали наступление на Харьковщине. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко рассказал, что на севере Харьковщины наступает более 30-тысячная группировка россиян. Всего на границе с украинским регионом сосредоточено 50 тысяч окупантов.

Российским оккупантам пришлось начать наступление на Харьковщину раньше, чем планировалось. Решение было принято из-за того, что США разблокировали военную помощь Украине.

Украина также готовилась отражать будущее наступление российских террористов в Харьковской области по нескольким путям. В частности, на это направление заранее перебрасывали военные подразделения, а делалось все это тайно.

Генеральный штаб ВСУ во вторник, 14 мая, сообщил, что на отдельных участках Харьковского направления, в районах Лукьянцев и Волчанска, украинские подразделения "совершили манёвр и переместились на более выгодные позиции". Это сделали для сохранения жизней украинских военнослужащих и избегания потерь.

Россияне равняют Волчанск с землей. На дома обычных украинцев сбрасывают авиабомбы. Более того, оккупанты отстрелили палец 74-летнему мирному жителю. Это произошло днем 12 мая в окрестностях города.

Вражеские войска стремятся захватить Волчанск, чтобы улучшить свое положение на Купянском направлении. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.

Но в пятницу, 24 мая, представитель Главного оперативного управления Генштаба ВСУ полковник Игорь Прохоренко заявил, что "Силы обороны остановили российские войска на Харьковском направлении".