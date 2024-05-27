В ЗСУ пояснили слова Зеленського про "бойовий контроль" над Харківщиною

Що каже речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх

У п'ятницю, 24 травня, Володимир Зеленський заявив, що українським військовим на Харківщині вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння. Що це означає?

Відповідь на це питання дав речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх в коментарі "Телеграфу".

"На поточний момент засоби ураження, які є у розпорядженні ОТУВ Харків, дозволяють вражати цілі на всій українській території, що тимчасово підконтрольна противнику в межах відповідальності нашого угруповання", — сказав він.

Наступ РФ на Харківщині

Нагадаємо, 10 травня росіяни розпочали наступ на Харківщині. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко розповів, що на півночі Харківщини наступає понад 30-тисячне угруповання росіян. Загалом на кордоні з українським регіоном зосереджено 50 тисяч окупантів.

Російським окупантам довелося розпочати наступ на Харківщину раніше, ніж планувалося. Рішення було ухвалено через те, що США розблокували військову допомогу Україні.

Україна також готувалася відбивати майбутній наступ російських терористів у Харківській області кількома шляхами. Зокрема на цей напрямок заздалегідь перекидали військові підрозділи, а робилося все це таємно.

Генеральний штаб ЗСУ у вівторок, 14 травня, повідомив, що на окремих ділянках Харківського напрямку, в районах Лук’янців та Вовчанська, українські підрозділи "здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції". Це зробили для збереження життів українських військовослужбовців та уникнення втрат.

Росіяни рівняють Вовчанськ з землею. На будинки звичайних українців скидають авіабомби. Ба більше, окупанти відстрелили палець 74-річному мирному жителю. Це сталось вдень 12 травня на околицях міста.

Ворожі війська прагнуть захопити Вовчанськ, щоб поліпшити своє становище на Куп’янському напрямку. До такого висновку прийшли аналітики Інституту вивчення війни.

Але у п'ятницю, 24 травня, представник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ полковник Ігор Прохоренко заявив, що Сили оборони зупинили російські війська на Харківському напрямку.