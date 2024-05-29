Ворог б’є по Вовчанську забороненою зброєю: що відбувається на цій ділянці фронту (карта)

Окупанти знищують житлову забудову

Росіяни продовжують свій наступ на Харківському напрямку, вони буквально знищують Вовчанськ. Окупанти обстрілюють місто не лише керованими авіаційними бомбами, а й термобаричними боєприпасами, завдаючи ударів по забудові та цивільній інфраструктурі.

"Велику частину міста контролюють українські Сили оборони. Наземні штурми ворог поєднує з авіаційними ударами, щоб досягти успіху. Також по Вовчанську ворог застосовує важкі вогнеметні системи ТОС2 "Сонцепек". Завдає ударів термобаричними боєприпасами, знищуючи на своєму шляху забудову", — розповів "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

Для довідки: термобаричний боєприпас складається з паливного контейнера із двома окремими зарядами вибухової речовини. Його можна запустити як ракету або скинути з літака у вигляді бомби. При попаданні в ціль перший заряд вибухової речовини розкриває контейнер і розпорошує горючу суміш у вигляді хмари. Вона може проникати в будь-які отвори будівель або оборонні споруди, які не закриті герметично. Другий заряд підпалює хмару, утворюючи величезну вогненну кулю, потужну вибухову хвилю та вакуум, який поглинає кисень. Термобаричні бомби заборонені до застосування Женевської конвенцією.

Він додав, що ворог намагається підтримувати наступ силами мотострілецьких підрозділів 44-го армійського корпусу. Проте наші воїни активно знищують усі подібні угруповання. Окупанти застосовують тактику прориву штурмовими підрозділами за підтримки техніки.

"Спочатку посилають штурмові групи вперед. Ці групи намагаються заходити та заїжджати як на малій легкоброньованій техніці, так і на гольф-карах, баггі, кросових мотоциклах. Якщо групи дісталися своєї мети, то намагаються закріпитися. Якщо не вдалося, то це для них "квиток в один кінець" і вони там залишаються, бо наші військовослужбовці Сил оборони їх нищать", — описав ситуацію Волошин.

У Генштабі ЗСУ увечері 28 травня повідомили, що за день на Харківському напрямку сталося 7 бойових зіткнень. Чотири штурми наші воїни відобразили в районах Стариці та Вовчанська.

"Ситуація напружена, але контрольована українськими військами. Наразі триває бій у районі Волчанська. Наші захисники активно протидіють і завдають шкоди ворогові", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, солдат 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ Віктор Петрович розповів "Телеграфу", що Сили оборони на Харківщині за три дні знищили бригаду окупантів. Точну кількість убитих росіян ще підраховують.