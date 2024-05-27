"Не стоит сюда переться": военный назвал условие, при котором закончится война, и важный нюанс

Пока в России есть силы воевать, они будут воевать

Сейчас в военных действия нет разницы, будет то наступление или отступление, главное — эффективно уничтожать врага. Война может закончиться тогда, когда оккупанты поймут, что не стоит больше заходить на территорию Украины.

Об этом солдат службы по связям с общественностью 77 бригады ДШВ ВСУ Виктор Петрович рассказал в интервью "Телеграфу". По его словам, нет разницы, если сейчас наши военные выйдут к Азовскому морю.

"Допустим, мы сейчас взяли и совершили марш и отбросили всех к территории от 91-го года. Представим. Но война от этого не закончится. Пока в России есть сила воевать, они будут воевать", — объяснил Виктор.

Он отметил, что дойти до Москвы, чтобы сменить их власть, это невозможно. Если сказать точнее, это возможно, но если мобилизацию проведет еще Америка и Европа.

"Мы все вместе попрем на Россию. Да, тогда это возможно. Но это будет возможно последняя война нашей цивилизации", — подчеркнул собеседник.

По его мнению, нет разницы — наступление или отступление, если наносить поражение врагу и уничтожать его максимально эффективно.

"То есть, ты бережешь своих солдат, как можно меньше теряешь своих солдат. И при этом уничтожаешь как можно больше солдат врага. В определенный момент будет какое-то переломное количество, когда они просто генетически, возможно, запомнят, что в Украину переться не стоит", — подытожил Виктор Петрович.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что американский генерал Бен Ходжес сказал, когда в Украине может закончиться война.