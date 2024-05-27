"Не варто сюди пертися": військовий назвав умову, за якої закінчиться війна, та важливий нюанс

Поки в Росії є сили воювати, вони воюватимуть

Зараз у військових дії немає різниці, чи то наступ або відступ, головне — ефективно знищувати ворога. Війна може закінчитись тоді, коли окупанти зрозуміють, що не варто більше заходити на територію України.

Про це солдат служби зі зв’язків із громадськістю 77 бригади ДШВ ЗСУ Віктор Петрович розповів в інтерв’ю "Телеграфу". За його словами, немає різниці, якщо зараз наші військові вийдуть до Азовського моря.

"Припустимо, ми зараз взяли й зробили марш і відкинули всіх до території від 91-го року. Уявимо. Але війна від цього не закінчиться. Поки в Росії є сила воювати, вони воюватимуть", — пояснив Віктор.

Він зазначив, що дійти до Москви, щоб змінити їхню владу, це неможливо. Якщо точніше сказати, це можливо, але якщо мобілізацію проведе ще Америка та Європа.

"Ми всі разом попрем на Росію. Так, тоді це можливо. Але це буде можливо остання війна нашої цивілізації", — наголосив співрозмовник.

На його думку, немає різниці — наступ або відступ, якщо завдавати поразки ворогові й знищувати його максимально ефективно.

"Тобто ти бережеш своїх солдатів, якнайменше втрачаєш своїх солдатів. І при цьому знищуєш якнайбільше солдатів ворога. У певний момент буде якась переломна кількість, коли вони просто генетично, можливо, запам’ятають, що в Україну пертися не варто", — підсумував Віктор Петрович.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що американський генерал Бен Ходжес сказав, коли в Україні може закінчитися війна.