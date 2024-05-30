Война — день 827: россияне давят на двух направлениях и вновь обстреливают Украину ракетами

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают пытаться реализовать свое преимущество в живой силе и авиации, фокусируя усилия на Покровском и Купянском направлениях. Продолжаются боевые действия и на направлении Волчанска, где россияне стирают гражданскую инфраструктуру термобарическими боеприпасами. Подобное оружие также они используют и на других направлениях, например в Донецкой области сброс термобарической бомбы повредил больше сотни домов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 30 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Российские БПЛА атакуют Днепр, в городе слышна работа ПВО. Всего же дроны замечены в семи областях.

00:00 Мониторинговые группы сообщают, что несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома "Оленья". Если вылет боевой, то пуски будут проведены примерно в 2:00 — 3:00, в украинское воздушное пространство они войдут примерно через час после запуска.

О том, что происходило 27 мая, читайте в материале: Война — день 824: россияне имеют преимущество на двух направлениях и собирают новую ударную группировку

С ситуацией в Украине 28 мая можно ознакомиться в этом материале: Война — день 825: оккупанты копят силы на границе, а Украина уничтожает российские объекты в тылу

Узнать о событиях 29 мая можно по ссылке: Война — день 826: ситуация на Харьковщине стабилизируется, но россияне готовятся наступать в другом месте