Швеция передает Украине все свои Pbv 302: что это за БТР

Броневик не станет "вундерваффе", однако может усилить украинские механизированные бригады

Швеция накануне объявила о рекордной военной помощи Украине за все время полномасштабного вторжения. Кроме сверхважного самолета далекой разведки, эта страна передаст Украине весь свой запас гусеничных бронетранспортеров Pansarbandvagn 302. К ним будут переданы запчасти, разное оборудование и т.д.

Pbv 302 иногда классифицируют как БМП, а не БТР. В целом этот броневик был разработан еще в 60-х годах прошлого столетия. Он находился на вооружении шведской армии с 1966 по 1971 год и было произведено около 650 машин. Может развить скорость до 65 км/ч, умеет преодолевать водные помехи.

Бронированная гусеничная машина имеет полную массу 13,5 тонны, длину 5350 мм, ширину 2860 мм, высоту 2500 мм и высоту над землей 400 мм. Вооружение – автоматическая пушка HS804 20-мм с боекомплектом 505 выстрелов. Он имеет оптический прицел с 8-кратным увеличением. Вместимость Pbv 302 – три члена экипажа и восемь пехотинцев.

Что касается количества, которое Швеция может передать Украине официальных данных немного. На 2018 год в материальном резерве шведской армии осталось около 180 экземпляров. В Military Balance 2023 говорится, что в Швеции на вооружении есть активные 172 единицы Pbv 302. Эти машины Швеция начала списывать в резерв еще 10 лет назад, однако они станут существенным пополнением парка бронетехники украинской армии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о британском грузовом беспилотнике, который использует ВСУ. Его передали еще в 2023 году, однако об использовании на фронте стало известно только сейчас.