ВСУ с 2023 года использует британский беспилотник ULTRA: что о нем известно (видео)

За размеры и грузоподъемность его называют "небесным внедорожником"

Среди британского вооружения, стоящего на защите Украины от России, есть не только танки и бронетехника, но и беспилотники. С 2023 года в Украину поставляется беспилотный летательный аппарат Windracers Uncrewed Low-cost Transport (ULTRA), разработанный в Британии.

Об этом изданию Janes рассказал генеральный директор компании-производителя Саймон Мудерак. По его словам, беспилотник используют для разведки, наблюдения и рекогносцировки. ULTRA занимается также транспортировкой грузов. Точное количество предоставленных беспилотников не называют.

Этот тактический беспилотник имеет максимальный взлетный вес 450 кг. У ULTRA есть внутренний грузовой отсек, в который можно поместить до 100 кг полезной нагрузки. Это может быть не только груз, но и пакет датчиков для наблюдения и разведки.

Производитель дрона – компания Windracers

Независимо от погодных условий, дрон ULTRA выполняет и ночные миссии благодаря особому автопилоту. "ULTRA разработан в соответствии с нашей философией Zero Single Point of Failure, чтобы полностью устранить все риски, включая авионику, средства связи и наземное управление", — рассказали в компании.

Характеристики дрона ULTRA

Дальность – до 1000 км

Полезная нагрузка – до 100 кг

Внутренняя полезная нагрузка – объем 700 л

Взлет и посадка – 150 м в любую сторону

Вес самого дрона — 300 кг.

Максимальная взлетная масса — 450 кг.

Крейсерская скорость – 135 км/ч

Автоматическая посадка — <150 м (на разные поверхности)

Номинальная выносливость – 12+ часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о британской ракете Starstreak. Ее используют в Украине именно для стрельбы "с рук" в ПЗРК и она эффективна против вертолетов, самолетов и дронов.