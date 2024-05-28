ВСУ с 2023 года использует британский беспилотник ULTRA: что о нем известно (видео)
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За размеры и грузоподъемность его называют "небесным внедорожником"
Среди британского вооружения, стоящего на защите Украины от России, есть не только танки и бронетехника, но и беспилотники. С 2023 года в Украину поставляется беспилотный летательный аппарат Windracers Uncrewed Low-cost Transport (ULTRA), разработанный в Британии.
Об этом изданию Janes рассказал генеральный директор компании-производителя Саймон Мудерак. По его словам, беспилотник используют для разведки, наблюдения и рекогносцировки. ULTRA занимается также транспортировкой грузов. Точное количество предоставленных беспилотников не называют.
Этот тактический беспилотник имеет максимальный взлетный вес 450 кг. У ULTRA есть внутренний грузовой отсек, в который можно поместить до 100 кг полезной нагрузки. Это может быть не только груз, но и пакет датчиков для наблюдения и разведки.
Независимо от погодных условий, дрон ULTRA выполняет и ночные миссии благодаря особому автопилоту. "ULTRA разработан в соответствии с нашей философией Zero Single Point of Failure, чтобы полностью устранить все риски, включая авионику, средства связи и наземное управление", — рассказали в компании.
Характеристики дрона ULTRA
- Дальность – до 1000 км
- Полезная нагрузка – до 100 кг
- Внутренняя полезная нагрузка – объем 700 л
- Взлет и посадка – 150 м в любую сторону
- Вес самого дрона — 300 кг.
- Максимальная взлетная масса — 450 кг.
- Крейсерская скорость – 135 км/ч
- Автоматическая посадка — <150 м (на разные поверхности)
- Номинальная выносливость – 12+ часов.
Ранее "Телеграф" рассказывал о британской ракете Starstreak. Ее используют в Украине именно для стрельбы "с рук" в ПЗРК и она эффективна против вертолетов, самолетов и дронов.