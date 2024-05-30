Швеція передає Україні всі свої Pbv 302: що це за БТР

Броньовик не стане "вундерваффе", однак може посилити українські механізовані бригади

Швеція напередодні оголосила про рекордну військову допомогу Україні за весь час повномасштабного вторгнення. Окрім надважливого літака далекої розвідки, ця країна передасть Україні увесь свій запас гусеничних бронетранспортерів Pansarbandvagn 302. До них передадуть запчастини, різне обладнання тощо.

Pbv 302 іноді класифікують як БМП, а не БТР. Загалом цей броньовик був розроблений ще в 60-х роках минулого століття. Він перебував на озброєнні шведської армії з 1966 по 1971 рік, і було вироблено близько 650 машин. Може розвинути швидкість до 65 км/год, вміє долати водні перешкоди.

Броньована гусенична машина має повну масу 13,5 тонн, довжину 5350 мм, ширину 2860 мм, висоту 2500 мм і висоту над землею 400 мм. Озброєння — автоматична гармата HS804 20-мм з боєкомплектом 505 пострілів. Він також має оптичний приціл з 8-кратним збільшенням. Місткість Pbv 302 — три члени екіпажу та вісім піхотинців.

Щодо кількості, яку Швеція може передати Україні офіційних даних небагато. Станом на 2018 рік у матеріальному резерві шведської армії залишилось близько 180 екземплярів. У Military Balance 2023 йдеться, що у Швеції на озброєнні є активні 172 одиниці Pbv 302. Ці машини Швеція почала списувати в резерв ще 10 років тому, однак вони стануть суттєвим поповненням парку бронетехніки української армії.

Раніше "Телеграф" розповідав про британський вантажний безпілотник, який використовує ЗСУ. Його передали ще у 2023, однак про використання на фронті стало відомо лише зараз.