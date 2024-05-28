ЗСУ з 2023 року використовує британський безпілотник ULTRA: що про нього відомо (відео)

За розміри та вантажопідйомність його називають "небесним джипом"

Серед британського озброєння, яке стоїть на захисті України від Росії, є не тільки танки та бронетехніка, а й безпілотники. З 2023 року в Україну поставляється безпілотний літальний апарат Windracers Uncrewed Low-cost Transport (ULTRA), розроблений в Британії.

Про це виданню Janes розповів генеральний директор компанії-виробника Саймон Мудерак. За його словами безпілотник використовують для розвідки, спостереження та рекогносцировки. ULTRA займається також транспортуванням вантажів. Точну кількість наданих безпілотників не називають.

Цей тактичний безпілотник має максимальну злітну вагу у 450 кг. В ULTRA є внутрішній вантажний відсік, в який можна помістити до 100 кг корисного навантаження. Це може бути не тільки вантаж, а й пакет датчиків для спостереження та розвідки.

Виробник дрона - компанія Windracers

Незалежно від погодних умов, дрон ULTRA виконує і нічні місії завдяки особливому автопілоту. "ULTRA розроблений відповідно до нашої філософії Zero Single Point of Failure, щоб повністю усунути всі ризики, включаючи авіоніку, засоби зв’язку та наземне керування", — розповіли в компанії.

Характеристики дрона ULTRA

Дальність — до 1000 км

Корисне навантаження — до 100 кг

Внутрішнє корисне навантаження — об'єм 700 л

Зліт і посадка — 150 м в будь-яку сторону

Вага самого дрона — 300 кг

Максимальна злітна маса — 450 кг

Крейсерська швидкість — 135 км/год

Автоматична посадка — <150 м (на різні поверхні)

Номінальна витривалість — 12+ годин.

Раніше "Телеграф" розповідав про британську ракету Starstreak. Її використовують в Україні саме для стрільби "з рук" у ПЗРК та вона ефективна проти гелікоптерів, літаків та дронів.