Ефективна ручна система ППО: як ПЗРК Starstreak використовують українські військові (відео)

Зброя попри розробку у 90-х роках не втрачає своєї ефективності

Один із постійних союзників України — Велика Британія. З цієї країни передали чимало зброї, серед яких ракети Starstreak, які зазвичай використовуються як ПЗРК.

Starstreak — це високошвидкісна ракета, що була розроблена для забезпечення ближнього протиповітряного захисту від повітряних загроз, таких як винищувачі з нерухомим крилом і гелікоптери. Її можна запустити з повітря, землі та моря, однак практика показала, що найчастіше ракети запускають як ПЗРК — з плеча. Іншими способами наземного пуску можуть бути легка система залпового вогню (LML) або запуск з бронемашини Stormer, яку також постачала Британія.

Ракета рухається зі швидкістю, що більш ніж у три рази перевищує швидкість звуку. Вона використовує систему з трьох снарядів, схожих на дротики, що дозволяє багаторазово влучати в ціль. Вироблені вони з вольфраму.

Характеристики Starstreak

Пікова швидкість Starstreak — до 4 М

максимальна висота — до 5 км

мінімальна дальність — 300 метрів

максимальна дальність — до 7 км.

Ракета використовує систему лазерного наведення. Це означає, що оператор має цілитися в літак лазерним променем до самого влучання, що відрізняється від звичного використання ПЗРК. Натомість лазерному променю не заважають перешкоди на полі бою, тож стійка до засобів протидії РЕБ. Постачали в Україну ці системи ПЗРК в березні 2022 року. На їхньому рахунку — гелікоптери ворога.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна може отримати RBS 70 NG від Австралії. Вона може збивати літаки, гелікоптери та дрони на висоті 9 км.