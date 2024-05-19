"Це має статися в першу чергу": Британія звернулась до Німеччини через допомогу Україні

Дискусії про передачу далекобійних ракет тривають місяцями

Велика Британія закликає Німеччину передати ракети Taurus Україні та дозволити бити ними по території окупованого Криму. Таку заяву зробив британський міністр оборони Грант Шаппс.

Саме Велика Британія першою почала передавати Україні далекобійну зброю, і закликає зробити це інших партнерів, зокрема Німеччину. Про це Грант Шаппс розповів в інтерв’ю Sky News.

Британія закликає Німеччину передати Україні ракети Taurus

"Те, що я хотів би бачити, це всі наші партнери, включаючи Німеччину, які дійсно мають можливості надавати таку зброю великої дальності, але не дозволяють її використовувати в Криму, який є частиною України. Я думаю, що це те, що має статися в першу чергу", ― сказав Грант Шаппс.

Цікаво, що Британія не вперше закликає Німеччину до передачі ракет Україні. Раніше Лондон запропонував Берліну угоду по обміну озброєнням.

Зазначимо, Україна давно просить у Німеччини передати ракети Taurus. Очільник Головного управління розвідку (ГУР) Кирило Буданов розповів, що це озброєння значно спростить боротьбу з РФ. Далекобійні ракети необхідні для ударів по командних пунктах ворога.

Німецький канцлер Олаф Шольц неодноразово заявляв, що не буде постачати далекобійні ракети Україні. Нібито розгорнути комплекси без військових з Німеччини не вийде. Відправляти їх в Україну Берлін не буде, щоб уникнути втягнення країни у війну. Німеччина також боїться, що Україна використовуватиме ракети Taurus для ударів по території Росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому США передали Україні тактичні ракети ATACMS. Це не просто допомога Україні, а й сигнал німецькому канцлеру Шольцу.