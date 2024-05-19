В Німеччині хочуть збільшити фінансування для допомоги Україні: про яку суму йде мова

Подавати додаткові витрати на затвердження до Бундестагу будуть ймовірно у червні

Німеччина хоче збільшити суму витрат на надання військової допомоги Україні. Міністерство оборони країни вже відправило уряду запит на додаткові 3,8 млрд євро, які витратять на озброєння та боєприпаси як для України, так і для Бундесверу.

Про це пише німецьке видання Bild. Зазначається, що у 2024 році Німеччина вже передала Україні військової допомоги на 7,1 млрд євро, але у зв'язку з ситуацією на фронті в Україні цього мало.

Фінансування, яке надається для допомоги Україні, витрачається двома шляхами. По-перше, за ці гроші фінансують придбання військових товарів для України в німецької оборонної промисловості. По-друге, гроші витрачаються на замовлення озброєння та боєприпасів для Бундесверу – замість того, що відправлено в Україну зі складів армії.

15 травня міністр оборони Борис Пісторіус мав зустріч з канцлером Олафом Шольцем, де обговорив ці питання. Міністерство фінансів ФРН вже погодило додаткові витрати, а подавати їх на затвердження до Бундестагу будуть ймовірно у червні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Німеччині погодили передачу Україні додаткової системи ППО "Patriot". Інші країни НАТО схвалили таку передачу.

Нещодавно у Сполучених Штатах Державний департамент ввечері 10 травня схвалив терміновий продаж Україні трьох реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS. Зазначається, що мова йде про три системи, які були профінансовані для України урядом Німеччини, як і заявляв міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.