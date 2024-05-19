В Германии хотят увеличить финансирование для помощи Украине: о какой сумме идет речь

Предоставлять дополнительные расходы на утверждение в Бундестаг будут вероятно в июне

Германия хочет увеличить сумму расходов по оказанию военной помощи Украине. Министерство обороны страны уже направило правительству запрос на дополнительные 3,8 млрд евро, которые потратят на вооружение и боеприпасы как для Украины, так и для Бундесвера.

Об этом пишет немецкое издание Bild. Отмечается, что в 2024 году Германия уже передала Украине военную помощь на 7,1 млрд. евро, но в связи с ситуацией на фронте в Украине этого мало.

Финансирование, которое предоставляется для помощи Украине, тратится двумя путями. Во-первых, за эти деньги финансируется приобретение военных товаров для Украины у немецкой оборонной промышленности. Во-вторых, деньги тратятся на заказ вооружения и боеприпасов для Бундесвера – вместо того, что отправлено в Украину из складов армии.

15 мая министр обороны Борис Писториус встретился с канцлером Олафом Шольцем, где обсудил эти вопросы. Министерство финансов ФРГ уже согласовало дополнительные расходы, а подавать их на утверждение в Бундестаг будут вероятно в июне.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Германии согласовали передачу Украине дополнительной системы ПВО "Patriot". Другие страны НАТО одобрили такую передачу.

Недавно в Соединенных Штатах Государственный департамент вечером 10 мая одобрил срочную продажу Украине трех реактивных систем залпового огня M142 HIMARS. Отмечается, что речь идет о трех системах, профинансированных для Украины правительством Германии, как и заявлял министр обороны ФРГ Борис Писториус.