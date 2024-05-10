Roshel Senator на службе ВСУ: производитель известных броневиков планирует закрепиться в Украине

Компания планирует открыть филиал в Германии, поскольку многие страны Европы готовы разместить заказы на Senator.

Производитель бронированных автомобилей Roshel Senator, канадская компания Roshel, хочет локализовать производство этих машин в Украине. Броневики Roshel Senator в свое время получили высокую оценку в Вооруженных силах Украины, а получено их уже более 1000 единиц.

О своих планах рассказал основатель и руководитель компании Роман Шимонов в интервью Defense Archives. По его словам, война в Украине повысила спрос на продукцию компании, а профинансированные правительствами Канады, США и Германии Senator хорошо проявили себя в боевых условиях.

"Решающим моментом для Roshel стало создание специальной команды для анализа, регистрации и устранения любых неисправностей или необходимых усовершенствований в наших автомобилях. Senator первоначально были созданы для операций правоохранительных органов Северной Америки, но строгие реалии войны в Украине требовали адаптации. Мы постоянно оптимизировали и совершенствовали наши транспортные средства, чтобы противостоять растущим угрозам", – рассказал он.

Компания планирует открыть филиал в Германии, поскольку многие страны Европы готовы разместить заказы на Senator. Однако планируется также открывать филиал на территории главного клиента Украины.

"У нас уже есть несколько мастерских по всей Украине, которые производят ремонт и обслуживание наших автомобилей. Кроме этих услуг, мы на завершающей стадии планируем локализовать часть нашего производства в Украине", – отметил Шимонов, не приводя подробностей.

Кстати, в октябре 2023 года Украина получила от канадского производителя партию бронемашин с улучшенной защитой. Это бронемашина Senator в варианте MRAP. Они были представлены и запущены в массовый выпуск только в мае 2023 года и модернизация проходила с учетом войны в Украине.