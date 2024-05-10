Roshel Senator на службі ЗСУ: виробник відомих броньовиків планує закріпитися в Україні

Компанія планує відкрити філіал у Німеччині, оскільки багато країн Європи готові розмістити замовлення на Senator

Виробник броньованих автомобілів Roshel Senator, канадська компанія Roshel, хоче локалізувати виробництво цих машин в Україні. Броньовики Roshel Senator свого часу отримали високу оцінку в Збройних силах України, а отримано їх вже понад 1000 одиниць.

Про свої плани розповів засновник та керівник компанії Роман Шимонов в інтерв’ю Defense Archives. За його словами, війна в Україні підвищила попит на продукцію компанії, а профінансовані урядами Канади, США та Німеччини Senator добре показали себе у бойових умовах.

"Вирішальним моментом для Roshel стало створення спеціальної команди для аналізу, реєстрації та вирішення будь-яких несправностей або необхідних удосконалень у наших автомобілях. Senator початково були створені для операцій правоохоронних органів Північної Америки, але суворі реалії війни в Україні вимагали адаптації. Ми постійно оптимізували та вдосконалювали наші транспортні засоби, щоб протистояти зростаючим загрозам", – розповів він.

Компанія планує відкрити філіал у Німеччині, оскільки багато країн Європи готові розмістити замовлення на Senator. Проте планується також відкривати філіал на території головного клієнта – України.

"У нас вже є кілька майстерень по всій Україні, які здійснюють ремонт і обслуговування наших автомобілів. Окрім цих послуг, ми на завершальній стадії плануємо локалізувати частину нашого виробництва в Україні", – відзначив Шимонов, не наводячи подробиць.

Доречі, в жовтні 2023 року Україна отримала від канадського виробника партію бронемашин із покращеним захистом. Це бронемашини Senator у варіанті MRAP. Вони були презентовані та запущені в масовий випуск тільки в травні 2023 року і модернізація відбувалась з оглядом на війну в Україні.