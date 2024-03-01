Ракети Taurus для України: Велика Британія запропонувала Німеччині угоду — Bloomberg

У Лондоні запропонували Берліну провести обмін озброєнням

Уряд Великої Британії приватно закликав Німеччину надати Україні ракети далекого радіусу дії Taurus. Британські високопосадовці неодноразово давали зрозуміти Німеччині, що офіційний Київ гостро потребує цього озброєння.

Але в Берліні поки що не погоджуються на вмовляння. Про це пише Bloomberg.

У Лондоні запропонували Берліну угоду. Згідно з нею Британія поставить Україні більше власних ракет Storm Shadow, а Німеччина потім поповнить запаси Великої Британії запасними ракетами далекого радіусу дії.

Один із британських чиновників, який говорив на умовах анонімності, заявив Bloomberg, що Німеччина має перестати виправдовуватися. На відмовки просто немає часу.

Нагадаємо, що влада України ще минулого року попросила Німеччину про передачу далекобійних ракет Taurus. Це сталося на тлі старту поставок у країну ракет Storm Shadow/SCALP із Британії та Франції.

Головною перешкодою у питанні постачання Taurus для України стала позиція канцлера Німеччини Олафа Шольца. Він побоюється, що таке озброєння Київ застосує для ударів по території Росії.

Крім того, канцлер заявив, що у разі передачі далекобійних ракет Україні, німецьким військовим нібито доведеться брати участь у їхньому наведенні на цілі. Це можна розцінити як пряму участь Німеччини у війні.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим Німеччина може замінити ракети Taurus для України. За словами аналітиків, німці можуть передати снаряди Vulcano GLR, з якими ЗСУ вже працювали.