Ракеты Taurus для Украины: Великобритания предложила Германии сделку — Bloomberg

В Лондоне предложили Берлину провести обмен вооружением

Правительство Великобритании в частном порядке призвало Германию предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus. Британские высокопоставленные чиновники неоднократно давали понять Германии, что официальный Киев остро нуждается в этом вооружении.

Но в Берлине пока не соглашаются на уговоры. Об этом пишет Bloomberg.

В Лондоне предложили Берлину сделку. Согласно ей, Британия поставит Украине больше собственных ракет Storm Shadow, а Германия затем пополнит запасы Великобритании запасными ракетами дальнего радиуса действия.

Один из британских чиновников, говоривший на условиях анонимности, заявил Bloomberg, что Германия должна перестать оправдываться. На отговорки просто нет времени.

Напомним, что власти Украины еще в прошлом году попросили Германию о передаче дальнобойных ракет Taurus. Это произошло на фоне старта поставок в страну ракет Storm Shadow/SCALP из Британии и Франции.

Главным препятствием в вопросе поставок Taurus для Украины стала позиция канцлера Германии Олафа Шольца. Он побаивается, что такое вооружение Киев применит для ударов по территории России.

Кроме того, канцлер заявил, что в случае передачи дальнобойных ракет Украине, немецким военным якобы придется участвовать в их наведении на цели. Это может быть расценено как прямое участием Германии в войне.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чем Германия может заменить ракеты Taurus для Украины. По словам аналитиков, немцы могут передать снаряды Vulcano GLR, с которыми ВСУ уже работали.