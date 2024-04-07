"Taurus полегшив би наше життя": Буданов пояснив, для яких цілей Україні потрібні німецькі ракети

Буданов сподівається, що Україна може покластися на Німеччину

Німецькі крилаті ракети Taurus, які Німеччина поки що не готова передавати Україні, могли б полегшити життя українцям. Ця зброя може уражати важливі цілі противника.

Про це розповів начальник ГУР МО України Кирило Буданов у інтерв’ю ARD. За словами Буданова, Taurus можуть уражати російські командні центри.

"Taurus, безумовно, полегшив би наше життя. Це чудова зброя, щоб уражати командні центри, уражати дуже важливу ціль", — сказав він.

На запитання, чи може країна покластися на Німеччину, керівник ГУР сказав: "Чи можемо ми покластися на вашу країну? Сподіваюся".

Буданов також прокоментував ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для України. Він зазначив, що снарядів, закуплених за чеською ініціативою, ще немає на фронті. За словами Буданова, без тривалої підтримки Україні буде "катастрофічно тяжко".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Шольця вмовляють таємно віддати Україні Taurus.