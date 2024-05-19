"Это должно произойти в первую очередь": Британия обратилась к Германии из-за помощи Украине

Дискуссии о передаче дальнобойных ракет продолжаются месяцами

Великобритания призывает Германию передать ракеты Taurus Украине и разрешить бить ими по территории оккупированного Крыма. Такое заявление сделал британский министр обороны Грант Шаппс.

Именно Великобритания первой начала передавать Украине дальнобойное оружие и призывает сделать это других партнеров, в частности, Германию. Об этом Грант Шаппс рассказал в интервью Sky News.

Великобритания призывает Германию передать Украине ракеты Taurus

"То, что я хотел бы видеть, это все наши партнеры, включая Германию, которые действительно имеют возможности предоставлять такое оружие большой дальности, но не позволяют его использовать в Крыму, который является частью Украины. Я думаю, что это то, что должно произойти в первую очередь", ― сказал Грант Шаппс.

Интересно, что Британия не в первый раз призывает Германию к передаче ракет Украине. Ранее Лондон предложил Берлину соглашение по обмену вооружением.

Украина давно просит у Германии передать ракеты Taurus. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов рассказал, что это вооружение значительно упростит борьбу с РФ. Дальнобойные ракеты необходимы для ударов по командным пунктам врага.

Немецкий канцлер Олаф Шольц неоднократно заявлял, что не будет поставлять дальнобойные ракеты Украине. Вроде бы развернуть комплексы без военных из Германии не получится. Отправлять их в Украину Берлин не будет во избежание вовлечения страны в войну. Германия также опасается, что Украина будет использовать ракеты Taurus для ударов по территории России.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему США передали Украине тактические ракеты ATACMS. Это не просто помощь Украине, а и сигнал немецкому канцлеру Шольцу.