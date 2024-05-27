Эффективная ручная система ПВО: как ПЗРК Starstreak используют украинские военные (видео)

Оружие, несмотря на разработку в 90-х годах, не теряет своей эффективности.

Один из постоянных союзников Украины – Великобритания. Из этой страны передали немало оружия, среди которых ракеты Starstreak, обычно используемые в качестве ПЗРК.

Starstreak — это высокоскоростная ракета, разработанная для обеспечения ближней противовоздушной защиты от воздушных угроз, таких как истребители с неподвижным крылом и вертолеты. Ее можно запустить с воздуха, земли и моря, однако практика показала, что чаще всего ракеты запускают как ПЗРК с плеча. Другими способами наземного пуска могут быть легкая система залпового огня (LML) или запуск из бронемашины Stormer, также поставляемой Британией.

Ракета движется со скоростью более чем в три раза превышающей скорость звука. Она использует систему из трех снарядов, похожих на дротики, позволяющую многократно попадать в цель. Сделаны они из вольфрама.

Характеристики Starstreak

Пиковая скорость Starstreak – до 4 М

максимальная высота – до 5 км

минимальная дальность — 300 метров

максимальная дальность – до 7 км.

Ракета использует систему лазерной наводки. Это означает, что оператор должен целиться в самолет лазерным лучом до попадания, отличающегося от привычного использования ПЗРК. Вместо этого лазерному лучу не мешают помехи на поле боя, поэтому устойчива к средствам противодействия РЭБ. Поставляли в Украину эти системы ПЗРК в марте 2022 года. На их счету — вертолеты врага.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина может получить RBS 70 NG от Австралии. Она может сбивать самолеты, вертолеты и дроны на высоте 9 км.