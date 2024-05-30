"Ці літаки хоче багато країн, бо...": генерал розповів, чим шведські ACS-890 допоможуть Україні на фронті

Шведи зробили гарний підхід, надаючи нам такі апарати

Швеція передасть Україні літаки ASC 890, які зможуть значно розширити можливості української протиповітряної оборони. Такі літальні апарати хочуть мати багато країн, адже саме ця модель є дефіцитною.

Про це заявив військовий експерт Ігор Романенко. За його словами, ці літаки спроможні посилити систему розвідки та управління на великих дальностях. Причому літаки ДРЛВ забезпечують розвідку в повітрі, на землі та на воді.

"На прикладі росіян — їх літаки МіГ-31К дуже ефективно заходять за рахунок використання пари літаків А-50 та Іл-22. Їм вдавалося реалізувати ефект розвідувально-ударного комплексу — цілі в поточному часі передаються на засоби ураження, щойно їх вдається виявити", — зазначив Ігор Романенко.

Варто зазначити і те, що надання Україні шведського летючого радара — велика і важлива новина, оскільки такі літаки значно посилять повітряні сили ЗСУ після отримання винищувачів F-16.

За словами кореспондента BBC Павла Аксьонова, летючий радар на великій висоті контролює повітряний простір на більшу дальність, ніж наземні радіолокаційні станції (РЛС), обмежені горизонтом. Зараз ЗСУ не мають таких літаків.

Він каже, що шведські літаки ACS-890 (їх також називають у різних джерелах Saab 340B AEW-300 чи S 100D Argus) – теж літаки раннього радіолокаційного виявлення. При цьому, як пише Globalsecurity.org, радар для цієї системи розробили на початку 1990-х років і відтоді регулярно оновлювали, тобто це — сучасні системи.

ACS-890 може баражувати в повітрі протягом п'яти годин. Це — більше, ніж російський літак, але менше ніж американський.

Нагадаємо, Швеція узгодила шістнадцятий пакет військової допомоги Україні. Він став рекордним — на понад 13 мільярдів шведських крон. Це понад 49 млрд в гривневому еквіваленті.

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