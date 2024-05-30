"Эти самолеты хочет много стран, потому что...": генерал рассказал, чем шведские ACS-890 помогут Украине на фронте

Шведы сделали хороший подход, предоставляя нам такие аппараты.

Швеция передаст Украине самолеты ASC 890, которые смогут значительно расширить возможности украинской противовоздушной обороны. Такие летательные аппараты хотят иметь многие страны, ведь именно эта модель в дефиците.

Об этом заявил военный эксперт Игорь Романенко. По его словам, эти самолеты могут усилить систему разведки и управления на больших дальностях. Причем самолеты ДРЛВ обеспечивают разведку в воздухе, земле и воде.

"На примере россиян — их самолеты МиГ-31К очень эффективно заходят за счет использования пары самолетов А-50 и Ил-22. Им удавалось реализовать эффект разведывательно-ударного комплекса — цели в настоящее время передаются на средства поражения, как только их удается обнаружить", – отметил Игорь Романенко.

Стоит отметить, что предоставление Украине шведского летучего радара — большая и важная новость, поскольку такие самолеты значительно усилят воздушные силы ВСУ после получения истребителей F-16.

По словам корреспондента BBC Павла Аксенова, летучий радар на большой высоте контролирует воздушное пространство на большую дальность, чем наземные радиолокационные станции (РЛС), ограниченные горизонтом. Сейчас у УСУ нет таких самолетов.

Он говорит, что шведские самолеты ACS-890 (их также называют в разных источниках Saab 340B AEW-300 или S 100D Argus) – тоже самолеты раннего радиолокационного обнаружения. При этом, как пишет Globalsecurity.org, радар для этой системы был разработан в начале 1990-х годов и с тех пор регулярно обновлялся, то есть это — современные системы.

ACS-890 может баражироваться в воздухе в течение пяти часов. Это больше, чем российский самолет, но меньше американского.

Напомним, Швеция согласовала шестнадцатый пакет военной помощи Украине. Он стал рекордным — более чем на 13 миллиардов шведских крон. Это более 49 млрд в гривневом эквиваленте.

Ранее "Телеграф" писал, когда F-16 будет в Украине. Умеров рассказал, с чем есть сложность.