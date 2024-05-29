Генерал Романенко: Украине быстро нужно решить две важнейшие задачи

Становится всё более очевидным искусственный запрет США на передачу Украине F-16

В НАТО активизировались дискуссия о снятии для Украины ограничений на удары западным оружием по военным объектам на территории РФ. За это выступает лично генсек Йенс Столтенберг, ряд европейских стран. А тем временем Россия собирает новые силы у границ Украины, не прекращает атаки практически вдоль всей линии фронта, с акцентом на Донецком и Харьковском направлениях.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006—2010 гг.) Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", что следует предпринять как можно скорее, чтобы сломать вражеские планы.

Чтобы остановить, а потом сокрушить российскую военную машину, действовать следует в комплексе, отмечает военный эксперт. И в данный момент Украине следует решить две важнейшие задачи.

Первая – внутренняя.

"Нужна максимально эффективная реализации закона о мобилизации (у нас острая нехватка военнослужащих), а также увеличение производства собственных вооружений, техники, боеприпасов. Нам крайне необходимо стабилизировать ситуацию на фронте. Россияне проводят стратегическую наступательную операцию, параллельно готовя резервы. И тут вопрос стратегического фактора времени – кто быстрее и лучше приготовится, мы или они", – поясняет Игорь Романенко.

Он акцентирует, что если россияне успеют подготовить две новые армии, то смогут использовать их на каких-то направлениях. Не обязательно на Харьковском или Сумском.

"Никуда не делась угроза со стороны Беларуси, – считает генерал. – Россия не оставляет попыток втянуть ее напрямую в войну. Совместные ядерные учения, прибытие в РБ эшелонов с вооружениями, российской авиации – тревожные звонки. Вопрос в том, когда там количество может перерасти в качество. Пока, по данным нашей разведки и зарубежных, угрозы на уровне операции против Киева не просматривается. Но нужно быть начеку".

Игорь Романенко акцентирует, что нам важно в ускоренном темпе формировать систему обороны, которая сломает вражеские планы.

Вторая важнейшая задача – внешняя, работа с партнерами по предоставлению нам необходимых вооружений и боеприпасов, отмечает генерал.

"Партнеры наконец-то пытаются организовать то, о чем мы просили всегда – системные поставки. Не дольше, чем через две недели после наших запросов. В первую очередь – боеприпасы, причем не только к артсистемам, но и к системам ПВО. Нам нужны ракеты для зенитно-ракетных комплексов типа Patriot, IRIS-Т, SAMP/T Mamba. Сами эти ЗРК. Нужны бронетехника, беспилотные системы, средства радиоэлектронной борьбы. Такого рода поставки начались. Но быстро они изменить ситуацию не могут. Получаем мы всё еще меньше, чем нам надо. И не так скоро", – поясняет Игорь Романенко.

Между тем, продолжает он, россияне на третьем году широкомасштабной войны адаптируются. Модернизируют свое вооружение.

"К сожалению, с нашей стороны снизилась эффективность применения тех средств, которые используют космическую систему наведения, GPS-навигацию и так далее. Это и американские снаряды Excalibur, и РСЗО HIMARS. Потому нам нужны более современные образцы вооружений. Те же дальнобойные ракеты. И, конечно, снятие запретов на поставки в Украину самолетов F-16.

Всё более становится очевидным, что это искусственный запрет со стороны США, не имеющий ничего общего с реальной подготовкой наших пилотов и готовностью европейцев передать нам необходимую авиацию. Уже около полугода как всё готово. Но от США нет необходимой отмашки", – акцентирует эксперт.

Генерал констатирует – определенные изменения в осмыслении ситуации на Западе есть. Но окончательного прозрения пока нет.

"Наступило ли оно – покажут последующие поставки Украине всего необходимого, чтобы сперва остановить врага, а потом и выбить с нашей территории. Решительности тут пока не наблюдается. Улучшилась ситуация с ATACMS, но пока это старые кассетные образцы, а не более современные. Так и нет решений по F-16, одни обещания, размытые во времени. Нет разрешения и на использование западного оружия на территории России", – отмечает Игорь Романенко.

Когда все эти решения появятся, тогда и станет ясно, что наши партнеры, наконец, встали на путь желания реальной победы над агрессором, считает генерал.