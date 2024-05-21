Бить или не бить: что происходит с поставками Украине оружия и его применением на российской территории

Страхи применения Россией ядерного оружия перегреты и подсвечены российской агентурой и пропагандой, говорит военный эксперт

Глава Пентагона Ллойд Остин в понедельник, 20 мая, открывая очередное заседание Контактной группы по обороне Украины, заявил, что ближайшие недели и месяцы будут решающими в российско-украинской войне. Он также акцентировал, что Запад продолжит помогать нам бороться за свою свободу, пояснив, что это важно и для глобальной безопасности.

Данные заявления прозвучали на фоне призывов Украины к США дать нам больше оружия и разрешить использовать его на российской территории. Соответствующие тезисы озвучила даже украинский посол в Штатах Оксана Маркарова.

О том, что происходит вокруг поставок нам вооружений и их использования, "Телеграфу" рассказал ветеран Службы внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

По словам военного эксперта, на геополитическую ситуацию, международную обстановку существенно влияют автократические режимы. Такие как РФ, Китай, в определенной мере – Северная Корея, Иран.

"В контексте влияния со стороны России – тут задача Кремля понятна. Всячески мешать милитарной и финансово-экономической помощи Украине от других стран. Это россияне пытаются протолкнуть даже через Совбез ООН. На всех площадках и платформах, куда имеют доступ, представители страны-агрессора пытаются помешать Украине получать необходимую поддержку, включая вооружения и боеприпасы, финансы", – поясняет генерал.

Он отмечает, что Кремль явно встревожен ситуацией на фронте. Несмотря на огромные усилия и потери, у россиян есть лишь локальные успехи тактического характера. Стратегических перспектив нет, несмотря на временные проблемы украинских войск с вооружением, техникой, пополнением, акцентирует эксперт.

"ВСУ мощно держат оборону. И, надеюсь, с момента, когда обещанная нам европейцами и американцами военная помощь будет поставлена на поток, мы получим возможности для контрнаступательных действий. Понимая это, в информационном пространстве (и российском, и в западном, и в мировом) разгоняют кремлевские тезисы о том, что нет смысла помогать Украине. Что милитарная поддержка нашей страны лишь усугубляет ситуацию, ведет к новым разрушениям и жертвам. И что если уж западное оружие поступает в Украину, его, дескать, ни в коем случае нельзя использовать на территории РФ", – поясняет Василий Богдан.

Та более чем полугодичная пауза, которая была с военной поддержкой Украины со стороны США из-за законотворчества в Конгрессе, настроила Кремль на позитивный лад, считает генерал. И не сомневается, что РФ приложила к этому руку – и финансово, и политически, и дипломатически, и информационно.

"Тем не менее вопрос был решен, поток военной помощи нарастает, открывая хорошие перспективы для ВСУ, – подчеркивает ветеран внешней разведки. – Однако эта американская пауза, а также некоторые промедления со стороны определенных стран ЕС (непредоставление ракет Taurus Германией, проблемы с поставками столь нужных нам систем ПВО/ПРО, авиации), порождают в Украине процессы, инспирированные, как по мне, Кремлем.

На разных площадках, на разных уровнях, от разных экспертов начинают разгонять тему, что США якобы "сливают" Украину. Мол, потому и не дают достаточно оружия, затягивают процесс его передачи, запрещают использовать то, что дают, для ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории РФ".

Понятно, продолжает эксперт, что предоставление Украине оружия и боеприпасов, а также условия их использования — вопрос непростой. Он связан с национальными интересами США, ЕС, НАТО. Но, акцентирует Василий Богдан, ни один высокопоставленный официальный чиновник не заявлял, что Штаты запрещают нам наносит соответствующие удары.

Более того, во время недавнего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен акцентировал, что запрета нет, а наша страна сама может решать – бить ли ей непосредственно по российской территории.

"Затем координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби высказался в подобном стиле. Мол, Штаты не поощряют использование их оружия для ударов по объектам в РФ. Но – ни слова о прямом запрете, – обращает внимание эксперт. – В то же время заявления представителей Пентагона – и его главы Ллойда Остина, и спикера американского оборонного ведомства Сабрины Сингх, пусть не в категоричной форме, но дали понять, что нежелательно использование американского оружия непосредственно по российской территории.

Дескать, лучше сосредоточиться на том, чтобы с его помощью возвращать свою суверенную территорию. Следует отметить, что президент Джо Байден по этому поводу в последнее время ничего не говорил. Отмалчивается. Понятно, что тут есть немало подковерных вещей, подводных камней. Но, похоже, в Белом доме есть консенсус касательно того, что Украина должна сама решать, как именно действовать, исходя из своих национальных интересов".

При этом, акцентирует генерал, нет сомнения, что освободить все свои территории, победить в этой войне без поражения объектов не территории РФ невозможно. Об этом говорят военные эксперты и в США, и в Европе. Подчеркивая, что в соответствии с Уставом ООН, с международным правом, страна, которая стала жертвой агрессии, имеет полное право отвечать агрессору так, как считает нужным. В том числе – атакуя врага на его территории.

Исходя из вышесказанного, нет категоричной позиции США по запрету бить американским оружием по российской территории, считает Василий Богдан. Но есть попытки инсинуаций вокруг этой темы.

"Россияне этим активно занимаются, а некоторые украинцы (и не только), к сожалению, помогают им в этом. Разгоняют панически слухи, "зраду" о неких "сливах", "договорняках" и так далее. Рассуждают об отсутствии перспектив, о необходимости скорее завершать войну, идти хоть на какие-то переговоры.

Такой подход абсолютно неприемлем! И он не воспринимается нашим высшим военно-политическим руководством, подавляющим большинством украинцев, – подчеркивает генерал. – Что радует. Как и реальные процессы, которые происходят с поддержкой нашей страны. Она растет – это факт!"

Более того, Франция, страны Балтии, Польша всё чаще говорят о необходимости формировать позицию по применению контингента хотя бы части стран НАТО на территории Украины, напоминает эксперт.

"Я считаю, это давно следовало сделать, если Европа и мир хотят обезопасить себя. Нужно создавать антипутинскую военную коалицию – по типу антигитлеровской времен Второй мировой. И совместными усилиями, наконец, покончить с путинскими имперскими амбициями", – отмечает ветеран внешней разведки.

По его мнению, тут есть определенные подвижки. Идут определенные разговоры. Пока осторожные, с традиционными опасениями насчет роста эскалации, вероятного применения Россией ядерного оружия и так далее.

"Но, как по мне, подобные опасения навеивают российская агентура и лоббистские структуры, которые работают на Кремль. На самом деле страхи – перегреты. Специально подсвечены российской агентурой, пропагандой, ресурсами. И направлены на одно – снизить поддержку Украины, не дать осуществиться нашим планам по освобождению всех своих территорий. Это и следует доносить до наших партнеров всеми способами", – уверен генерал.

Нашей дипломатии, продолжает он, военно-политическому руководству следует действовать взвешенно, конструктивно, реалистично. Но и решительно. Руководствуясь исключительно украинскими национальными интересами.

"Нельзя позволять россиянам сосредотачивать в приграничье своих военных, технику. То и дело пытаться прорваться на нашу территорию, расширить фронт, создать так называемую 10-километровую "буферную зону". Мы видим, что делается на севере Харьковской области, что готовится на Сумщине. Уверен – на основании данных украинской разведки, разведок наших партнеров, нужно места концентрации вражеских сил выявлять и действовать беспощадно. Уничтожать! И украинскими вооружениями, и теми западными, на применение которых на территории РФ нет "табу" от партнеров", – заключает Василий Богдан.