Следующие месяцы будут решающими: Остин сделал тревожное заявление по войне и дал обещание

Выживание и успех Украины имеют решающее значение для глобальной безопасности

Министр обороны США Ллойд Остин в своей речи для очередного заседания контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") заявил, что уже ближайшие недели и месяцы в нашей стране будут решающими. Он заверил, что Запад продолжит помогать нашей стране бороться за свою свободу.

Об этом говорится на сайте Пентагона. Он отметил, что выживание и успех Украины имеют решающее значение для украинской безопасности, европейской безопасности, глобальной безопасности и американской безопасности.

"Дамы и господа, предстоящие недели и месяцы будут решающими. Поэтому мы продолжим действовать решительно", — сказал он.

Остин убежден, что если российский диктатор Владимир Путин победит, то тираны придут к выводу, что они также могут попытаться вторгнуться и завоевать своих суверенных соседей.

"Это оставит Европу под тенью Путина и сделает мир более жестоким и хаотичным. Поэтому борьба Украины за свободу и безопасность важна для всех нас. И я более чем когда-либо полон решимости обеспечить Украине все необходимое для успеха", — подчеркнул глава Минобороны США.

Напомним, что во время открытия прошлого 21-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, так называемого формата "Рамштайн", глава Минобороны США Ллойд Остин анонсировал еще один пакет помощи Украине. Также он сообщил, что самолеты F-16 начнут прибывать уже в этом году вместе с обученными пилотами.