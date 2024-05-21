Бити чи не бити: що відбувається з постачанням Україні зброї та її застосуванням на російській території

Страхи застосування Росією ядерної зброї перегріті та підсвічені російською агентурою та пропагандою, каже військовий експерт

Глава Пентагону Ллойд Остін у понеділок, 20 травня, відкриваючи чергове засідання Контактної групи з оборони України, заявив, що найближчі тижні та місяці будуть вирішальними у російсько-українській війні. Він також наголосив, що Захід продовжить допомагати нам боротися за свою свободу, пояснивши, що це важливо і для глобальної безпеки.

Такі заяви прозвучали на тлі закликів України до США дати нам більше зброї та дозволити використовувати її на російській території. Відповідні тези озвучила навіть український посол у Штатах Оксана Маркарова.

Про те, що відбувається навколо постачання нам озброєнь та їх використання, "Телеграфу" розповів ветеран Служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

За словами військового експерта, на геополітичну ситуацію, міжнародну обстановку суттєво впливають автократичні режими. Такі як РФ, Китай, до певної міри – Північна Корея, Іран.

"У контексті впливу з боку Росії – тут завдання Кремля зрозуміле. Всіляко заважати мілітарній та фінансово-економічній допомозі Україні від інших країн. Це росіяни намагаються проштовхнути навіть через Радбез ООН. На всіх майданчиках та платформах, куди мають доступ, представники країни-агресорки намагаються перешкодити Україні отримувати необхідну підтримку, включаючи озброєння та боєприпаси, фінанси", – пояснює генерал.

Він наголошує, що Кремль явно стривожений ситуацією на фронті. Попри величезні зусилля та втрати, у росіян є лише локальні успіхи тактичного характеру. Стратегічних перспектив немає, попри тимчасові проблеми українських військ з озброєнням, технікою, поповненням, наголошує експерт.

"ЗСУ потужно тримають оборону. І, сподіваюся, з моменту, коли обіцяна нам європейцями та американцями військова допомога буде поставлена на потік, ми отримаємо можливості для контрнаступальних дій. Розуміючи це, в інформаційному просторі (і російському, і в західному, і у світовому) розганяють кремлівські тези про те, що немає сенсу допомагати Україні. Що мілітарна підтримка нашої країни лише погіршує ситуацію, веде до нових руйнувань та жертв. І що, мовляв, якщо вже західна зброя надходить в Україну, її в жодному разі не можна використовувати на території РФ", – пояснює Василь Богдан.

Та понад піврічна пауза, яка була з військовою підтримкою України з боку США через законотворчість у Конгресі, налаштувала Кремль на позитивний лад, вважає генерал. І не сумнівається, що РФ доклала до цього руку – і фінансово, і політично, і дипломатично, і інформаційно.

"Проте питання було вирішено, потік військової допомоги наростає, відкриваючи хороші перспективи для ЗСУ, – наголошує ветеран зовнішньої розвідки. – Однак ця американська пауза, а також деякі зволікання з боку певних країн ЄС (ненадання ракет Taurus Німеччиною, проблеми з постачанням таких потрібних нам систем ППО/ПРО, авіації), породжують в Україні процеси, інспіровані, як на мене, Кремлем.

На різних майданчиках, на різних рівнях від різних експертів починають розганяти тему, що США нібито "зливають" Україну. Мовляв, тому й не дають достатньо зброї, затягують процес її передачі, забороняють використовувати те, що дають, для ударів по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури на території РФ".

Зрозуміло, продовжує експерт, що надання Україні зброї та боєприпасів, а також умови їх використання — питання непросте. Воно пов’язане з національними інтересами США, ЄС, НАТО. Але, наголошує Василь Богдан, жоден високопоставлений офіційний чиновник не заявляв, що Штати забороняють нам завдавати відповідних ударів.

Щобільше, під час недавнього візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що заборони немає, а наша країна сама може вирішувати – чи бити їй безпосередньо по російській території.

"Потім координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі висловився в подібному стилі. Мовляв, Штати не заохочують до використання їхньої зброї для ударів по об’єктах у РФ. Але – жодного слова про пряму заборону, – наголошує експерт. – Водночас заяви представників Пентагону — і його голови Ллойда Остіна, і спікера американського оборонного відомства Сабріни Сінгх, нехай не у категоричній формі, але дали зрозуміти, що небажане використання американської зброї безпосередньо по російській території.

Мовляв, краще зосередитись на тому, щоб за його допомогою повертати свою суверенну територію. Слід зазначити, що президент Джо Байден із цього приводу останнім часом нічого не говорив. Відмовчується. Зрозуміло, що тут є чимало підкилимних речей, підводного каміння. Але, схоже, у Білому домі є консенсус щодо того, що Україна має сама вирішувати, як саме діяти, виходячи зі своїх національних інтересів".

При цьому, наголошує генерал, немає сумніву, що звільнити всі свої території, перемогти у цій війні без ураження об’єктів на території РФ неможливо. Про це говорять військові експерти і у США, і у Європі. Наголошуючи на тому, що відповідно до Статуту ООН, згідно з міжнародним правом, країна, яка стала жертвою агресії, має повне право відповідати агресору так, як вважає за потрібне. Зокрема – атакуючи ворога на його території.

Виходячи з вищесказаного, немає категоричної позиції США щодо заборони бити американською зброєю по російській території, вважає Василь Богдан. Але є спроби інсинуацій навколо цієї теми.

"Росіяни цим активно займаються, а деякі українці (і не тільки), на жаль, допомагають їм у цьому. Розганяють панічно чутки, "зраду" про якісь "зливи", "договірняки" тощо. Міркують про відсутність перспектив, про необхідність скоріше завершувати війну, йти хоч на якісь переговори.

Такий підхід є абсолютно неприйнятним! І він не сприймається нашим вищим військово-політичним керівництвом, переважною більшістю українців, – наголошує генерал. – Що тішить. Як і реальні процеси, що відбуваються із підтримкою нашої країни. Вона росте – це факт!"

Щобільше, Франція, країни Балтії, Польща все частіше говорять про необхідність формувати позицію щодо застосування контингенту хоча б частини країн НАТО на території України, нагадує експерт.

"Я вважаю, це давно слід було зробити, якщо Європа і світ хочуть убезпечити себе. Потрібно створювати антипутінську військову коаліцію — на кшталт антигітлерівських часів Другої світової. І спільними зусиллями нарешті покінчити з путінськими імперськими амбіціями", — зазначає ветеран зовнішньої розвідки.

На його думку, тут є певні зрушення. Ідуть певні розмови. Поки обережні, з традиційними побоюваннями щодо зростання ескалації, ймовірного застосування Росією ядерної зброї тощо.

"Але, як на мене, подібні побоювання навіюють російська агентура та лобістські структури, які працюють на Кремль. Насправді страхи – перегріті. Спеціально підсвічені російською агентурою, пропагандою, ресурсами. І спрямовані на одне – знизити підтримку України, не дати здійснитися нашим планам щодо звільнення всіх своїх територій. Це і слід доносити до наших партнерів усіма способами", – упевнений генерал.

Нашій дипломатії, продовжує він, військово-політичному керівництву слід діяти виважено, конструктивно, реалістично. Але й рішуче. Керуючись виключно українськими національними інтересами.

"Не можна дозволяти росіянам зосереджувати у прикордонні своїх військових, техніку. Раз у раз намагатися прорватися на нашу територію, розширити фронт, створити так звану 10-кілометрову "буферну зону". Ми бачимо, що робиться на півночі Харківської області, що готується на Сумщині. Впевнений – на підставі даних української розвідки, розвідок наших партнерів, потрібно місця концентрації ворожих сил виявляти та діяти нещадно. Знищувати! І українськими озброєннями, і тими західними, на застосування яких на території РФ немає "табу" від партнерів", – робить висновок Василь Богдан.