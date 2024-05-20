Наступні місяці будуть вирішальними: Остін зробив тривожну заяву щодо війні і дав обіцянку

Виживання та успіх України мають вирішальне значення для глобальної безпеки

Міністр оборони США Ллойд Остін у своїй промові для чергового засідання контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") заявив, що вже найближчі тижні та місяці в нашій країні будуть вирішальними. Він запевнив, що Захід продовжуватиме допомагати нашій країні боротися за свою свободу.

Про це йдеться на сайті Пентагону. Він зазначив, що виживання та успіх України мають вирішальне значення для української безпеки, європейської безпеки, глобальної безпеки та американської безпеки.

"Пані та панове, майбутні тижні та місяці будуть вирішальними. Тому ми продовжимо діяти рішуче", — сказав він.

Остін переконаний, що якщо російський диктатор Володимир Путін переможе, то тирани дійдуть висновку, що вони також можуть спробувати вторгнутися та завоювати своїх суверенних сусідів.

"Це залишить Європу під тінню Путіна і зробить світ більш жорстоким і хаотичним. Тому боротьба України за свободу і безпеку важлива для всіх нас. І я більш ніж будь-коли сповнений рішучості забезпечити Україні все необхідне для успіху", — підкреслив глава Міноборони США.

Нагадаємо, що під час відкриття минулого 21-го засідання Контактної групи з питань оборони України, так званого формату "Рамштайн", голова Міноборони США Ллойд Остін анонсував ще один пакет допомоги Україні. Також він повідомив, що літаки F-16 почнуть прибувати вже цього року разом із навченими пілотами.