Стало відомо, коли відбудеться новий "Рамштайн": в Пентагоні зробили анонс

У засіданні візьмуть участь понад 50 країн

Контактна група з оборони України (формат "Рамштайн") збереться на наступне засідання 20 травня. Засідання пройде під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна та голови Комітету начальників штабів генерала Чарльза Брауна.

Про це повідомив Голос Америки. Зазначається, що в цьому засіданні візьмуть участь понад 50 країн-партнерів, які надають допомогу Україні у протистоянні російським терористам.

"Учасники обговорять війну Росії в Україні та продовжать тісну співпрацю міжнародної спільноти, щоб надати українському народу необхідні засоби для захисту своєї території" – повідомили у Пентагоні.

Видання нагадало, що після минулого засідання учасники формату зобов'язалися надати Україні допомоги на 95 млрд доларів США. Також для сприяння Україні створено вісім вузькоспеціалізованих коаліцій – літакова, дронова коаліції, коаліції із забезпечення ППО, артилерії, боєприпасів, танків, кораблів та систем розмінування.

Нагадаємо, що під час відкриття 21-го засідання Контактної групи з питань оборони України, так званого формату "Рамштайн", глава Міноборони США Ллойд Остін анонсував ще один пакет допомоги Україні. Також він повідомив, що довгоочікувані літаки F-16 почнуть прибувати уже цього року разом із навченими пілотами.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у Білому домі розкритикували ідею генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про передачу під керівництво НАТО групи "Рамштайн", яка координує постачання зброї для України. У США проти такого рішення.