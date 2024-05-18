Стало известно, когда состоится новый "Рамштайн": в Пентагоне сделали анонс

В заседании примут участие более 50 стран

Контактная группа по обороне Украины ( формат "Рамштайн" ) соберется на следующее заседание 20 мая. Заседание пройдет под председательством министра обороны США Ллойда Остина и председателя Комитета начальников штабов генерала Чарльза Брауна.

Об этом сообщил Голос Америки. Отмечается, что в этом заседании примут участие более 50 стран-партнеров, оказывающих помощь Украине в противостоянии российским террористам.

"Участники обсудят войну России в Украине и продолжат тесное сотрудничество международного сообщества, чтобы предоставить украинскому народу необходимые средства для защиты своей территории", — сообщили в Пентагоне.

Издание напомнило, что после прошлого заседания участники формата обязались предоставить Украине помощи на 95 млрд долларов США. Также для содействия Украине создано восемь узкоспециализированных коалиций – самолетная, дроновая коалиции, коалиции по обеспечению ПВО, артиллерии, боеприпасов, танков, кораблей и систем разминирования.

Напомним, что во время открытия 21-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, так называемого формата "Рамштайн", глава Минобороны США Ллойд Остин анонсировал еще один пакет помощи Украине. Также он сообщил, что самолеты F-16 начнут прибывать уже в этом году вместе с обученными пилотами.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Белом доме раскритиковали идею генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о передаче под руководство НАТО группы "Рамштайн", которая координирует поставки оружия для Украины. В США против такого решения.