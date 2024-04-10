Чи поверне Україна Крим? Глава Пентагону уникнув однозначної відповіді: що він сказав

Ллойд Остін перекинув усю відповідальність на Зеленського

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна здатна здобути перемогу над Росією. При цьому глава Пентагону пояснив, що має на увазі збереження країни як суверенної та демократичної держави.

Свою позицію щодо війни в Україні він озвучив під час виступу на слуханнях у комітеті у справах збройних сил Сенату Конгресу США. На запитання сенатора про те, чи має Україна повернути Крим, Ллойд Остін заявив, що остаточне рішення ухвалить президент Володимир Зеленський.

"З точки зору мінливої ситуації, як вона прогресує, я не хотів би прогнозувати, що вирішить президент Зеленський", — заявив міністр оборони.

При цьому Остін наголосив, що для нього Крим – це частина України.

У свою чергу, американський сенатор, представник республіканської партії Ерік Шмітт, який поставив питання голові Пентагону про Крим, заявив: "Як на мене, так це карт-бланш на війну, яка без будь-яких чітко позначених цілей буде нескінченною. Від цього і скептицизм. Ось я не став голосувати за додатковий пакет допомоги, тому що у нас немає достатнього контролю за витрачанням коштів. І перемога ще не визначена".

Нещодавно видання The Washington Post з посиланням на слова "людей, знайомих із планом" Трампа написало, що Дональд Трамп у разі своєї перемоги на майбутніх президентських виборах у США може чинити тиск на Україну, щоб та відмовилася від частини своєї території. Люди, які розмовляли з Трампом та його радники на умовах анонімності, повідомили, що йдеться про Крим та Донбас.

У Трампа спростували повідомлення Washington Post про намір здати території України в обмін на мир, якщо він стане президентом США. Там назвали це "фейковими новинами".

Раніше "Телеграф" писав, що глава української розвідки Кирило Буданов запевнив, що Крим точно повернеться до складу України. Операції вже готуються та будуть проведені.