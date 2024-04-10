Вернет ли Украина Крым? Глава Пентагона ушел от однозначного ответа: что он сказал

Ллойд Остин перекинул всю ответственность на Зеленского

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина способна одержать победу над Россией. При этом глава Пентагона пояснил, что имеет в виду сохранение страны как суверенного и демократического государства.

Свою позицию относительно войны в Украине он озвучил во время выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. На вопрос сенатора о том, должна ли Украина вернуть Крым, Ллойд Остин заявил, что окончательное решение примет президент Владимир Зеленский.

"С точки зрения изменчивой ситуации, как она прогрессирует, я бы не хотел прогнозировать, что решит президент Зеленский", — заявил министр обороны.

При этом Остин подчеркнул, что для него Крым – это часть Украины.

В свою очередь, американский сенатор, представитель республиканской партии Эрик Шмитт, задавший вопрос главе Пентагона о Крыме, заявил: "Как по мне, так это карт-бланш на войну, которая без каких-либо четко обозначенных целей будет бесконечной. От этого и скептицизм. Вот я не стал голосовать за дополнительный пакет помощи, потому что у нас нет достаточного контроля за расходованием средств. И победа еще не определена".

Недавно издание The Washington Post со ссылкой на слова "людей, знакомых с планом" Трампа написало, что Дональд Трамп в случае своей победы на предстоящих президентских выборах в США может оказать давление на Украину, чтобы та отказалась от части своей территории. Люди, говорившие с Трампом и его советники на условиях анонимности, сообщили, что речь идет о Крыме и Донбассе.

У Трампа опровергли сообщение Washington Post о его намерении сдать территории Украины в обмен на мир, если он станет президентом США. Там назвали это "фейковыми новостями".

Ранее "Телеграф" писал, что глава украинской разведки Кирилл Буданов заверил, что Крым точно вернется в состав Украины. Операции уже готовятся и будут проведены.