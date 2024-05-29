Чем шведские самолеты помогут американским F-16 в небе Украины: есть несколько важных фактов

На вид ACS-890 очень отличаются от российских и американских летучих радаров.

Предоставление Украине шведского летучего радара – большая и важная новость, поскольку такие самолеты значительно усилят воздушные силы ВСУ после получения истребителей F-16.

В прессрелизе минобороны Швеции не указали количество предоставленных самолетов, но, по сообщению нескольких источников, ВСУ получили две единицы ACS-890. Об этом сообщил корреспондент BBC Павел Аксенов. Он рассказал, как эти самолеты помогут Украине.

По словам корреспондента, летающий радар на большой высоте контролирует воздушное пространство на большую дальность, чем наземные радиолокационные станции (РЛС), ограниченные горизонтом. Сейчас у УСУ нет таких самолетов.

"Россия же имеет и применяет самолеты дальнего радиолокационного обнаружения — устаревшие А-50 и более современные А-50У. В справочнике Military Balance за 2022 год указано, что перед началом вторжения у России было три устаревших A-50 и шесть А-50У", — говорится. в материале.

Следует напомнить, что два российских А-50У сбили в начале 2024 года. Хотя возможности российских воздушно-космических сил после этого сократились, наличие таких систем очень усложняет работу украинской авиации — они контролируют воздушное пространство и управляют действиями российских истребителей.

Шведские самолеты ACS-890 (их также называют в разных источниках Saab 340B AEW-300 или S 100D Argus) – тоже самолеты раннего радиолокационного обнаружения. При этом, как пишет Globalsecurity.org, радар для этой системы разработали в начале 1990-х годов и с тех пор регулярно обновляли, то есть это современные системы.

"На вид ACS-890 очень отличаются от российских и американских летучих радаров. Во-первых, они используют небольшой турбовинтовой самолет Saab 340. Российские A50 изготовлены на базе тяжелого транспортника Ил-76, а американские E-3 Sentry — на основе Boeing 727", – пишет корреспондент.

По его словам, это потенциально ущемляет объем оборудования, которое можно установить на такой самолет. Что, в свою очередь, сужает его возможности по получению и обработке информации.

Впрочем, это не очень сокращает время его пребывания в воздухе — ACS-890 может баражировать в течение пяти часов. Это больше, чем российский самолет, но меньше американского.

Еще одно отличие – вместо фазированной антенны, лежащей в обтекателе, радар Erieye шведского самолета расположен внутри прямоугольного корпуса, жестко закрепленного над фюзеляжем.

Эта особенность несколько сужает обзор, но позволяет использовать антенну большего размера, что положительно сказывается на дальности и качестве полученной информации.

По данным производителя, Erieye может обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 450 км. Это достаточно условный показатель, поскольку дальность обнаружения зависит от характеристик объекта – крупный бомбардировщик виден на большем расстоянии, истребитель – на меньшем, а самолеты, сконструированные с помощью технологии "стелс" – еще ближе.

Однако считают, что дальность обнаружения обычного истребителя на средней высоте радаром E-3 Sentry составляет около 400 километров. Дальность обнаружения объектов на поверхности моря составляет 350 километров, причем он способен замечать цель размером с водный мотоцикл.

Еще одним преимуществом шведского самолета является потенциальная возможность интегрировать его в систему обмена информацией Link 16, которую используют многие западные воздушные и наземные системы.

F-16, которые Украина, вероятно, получит до конца 2024 года, также могут подключаться к такой системе и получать информацию от радара, что значительно улучшит их боевые возможности.

Напомним, Швеция согласовала шестнадцатый пакет военной помощи Украине. Он стал рекордным — более чем на 13 миллиардов шведских крон. Это более 49 млрд. в гривневом эквиваленте. В этой помощи будет важно дополнение — самолет радиолокационной разведки и управления типа ASC 890. ASC 890 – это высокотехнологичная бортовая система наблюдения и контроля. Отмечается, что "ASC 890 предоставит Украине совершенно новые возможности для радиолокационной разведки и боевого управления целями в воздухе и на море. Укрепляется способность Украины проявлять цели дальнего действия и бороться с ними. радиолокационной разведки и управления воздушным боем». Кроме самолета ASC 890, Швеция отправит все свои бронетранспортеры Pbv 302, работа-истребителя Rb 99 (AMRAAM), артиллерийские боеприпасы 155 мм и т.д.

Ранее "Телеграф" писал, когда F-16 будет в Украине. Умеров рассказал, с чем есть сложность.