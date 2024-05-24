В США завершили обучение на F-16 первые украинские пилоты: что теперь

Подготовка пилотов проводилась на 162-й военно-воздушной базе Национальной гвардии в Тусоне, Аризона, США.

Первая группа пилотов Воздушных сил Украины уже завершила обучение на американских истребителях F-16, проходившее на военной базе Национальной гвардии США в штате Аризона. Теперь они направляются в Европу, чтобы пройти там дополнительную подготовку.

Об этом заявила спикер Национальной гвардии Аризоны Эрин Ханниган, сообщает американское издание Politico. По словам Ханниган, завершение подготовки украинских пилотов стало решающим шагом для того, чтобы F-16 наконец-то появились в украинском небе.

Подготовка пилотов проводилась на 162-й военно-воздушной базе Национальной гвардии в Тусоне. Количество пилотов, завершивших обучение, сроки их прибытия в Европу, количество членов группы и другие данные Армия США не разглашает из соображений безопасности.

Первые многоцелевые истребители F-16 появятся в Украине в ближайшие месяцы. Их передаст Дания. В целом, Дания планирует передать Украине 19 самолетов. Сейчас украинские пилоты проходят обучение за границей.

Если Дания готова передать самолеты в ближайшее время, Нидерланды анонсируют передачу только осенью. Министр обороны этой страны Кайса Оллонгрен сообщила, что это произойдет по плану. Нидерланды передадут Украине 24 самолета.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что истребители F-16 закроют небо лучше ЗРК Patriot. Самолеты более мобильны. Они могут закрыть небо в радиусе 400 км, тогда как Patriot – всего на 150 км. А подполковник ВВС США в отставке Джон Баум считает, что F-16 в Украине ждет самый большой вызов за всю историю этих боевых самолетов. Для них много угроз, в том числе большое количество систем ПВО и истребителей в России.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Чехия передала Украине тренажер F-16. Это важное оборудование для обучения пилотов.