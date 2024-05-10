Пока не настоящие, но прогресс есть: Чехия передала тренажер F-16 для Украины (видео)

Это не симулятор, а полноценный авиационный тренажер с реальной кабиной самолета

Чехия передала первый тренажер истребителя F-16 в одну из бригад тактической авиации. Его основной модуль уже тестируют и готовят к эксплуатации украинские специалисты.

Об этом заявил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

"Благодарю всех, кто помогает Украине укреплять авиационную компоненту. Конечно, кроме самих F-16, нам нужно создавать мощную учебно-материальную базу для нашей молодежи. Призываю наших союзников присоединяться к этой инициативе".

В воздушных силах объясняют, что это не симулятор, а полноценный авиационный тренажер с реальной кабиной самолета F-16. Далее будет смонтирована гидравлика, чтобы пилот максимально почувствовал реалистичность тренировочного полета.

Стоит отметить, что в начале мая спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сделал заявление о передаче американских истребителей. Он сказал, что первые F-16 прибудут в Украину после Пасхи. Позже спикер ПС уточнил 24 каналу свое заявление. Он объяснил, что эти слова не следует воспринимать буквально, ведь "после Пасхи" – достаточно растянутое понятие.

А во вторник, 7 мая, народный депутат Украины Алексей Гончаренко написал, что первые американские истребители F-16 могут поступить в Украину в ближайшее время этим летом. А выпуск пилотов состоится весной.

Ранее "Телеграф" писал, что нидерландские самолеты F-16 можно ожидать уже этой осенью. Снабжение начнется после того, как свою партию самолетов передаст Дания. Это должно произойти уже летом. Такой график прописан в плане союзников.