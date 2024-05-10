Поки не справжні, але прогрес є: Чехія передала тренажер F-16 для України (відео)

Це не симулятор, а повноцінний авіаційний тренажер з реальною кабіною літака

Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації. Його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.

Про це заявив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

"Дякую усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи".

У Повітряних силах пояснюють, що це не симулятор, а повноцінний авіаційний тренажер з реальною кабіною літака F-16. Далі буде змонтовано гідравліку, аби пілот максимально відчув реалістичність тренувального польоту.

Варто зазначити, що на початку травня речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш зробив заяву щодо передачі американських винищувачів. Він сказав, що перші F-16 прибудуть в Україну після Великодня. Пізніше спікер ПС уточнив 24 каналу свою заяву. Він пояснив, що ці слова не варто сприймати буквально, адже "після Великодня" – досить розтягнуте поняття.

А у вівторок, 7 травня, народний депутат України Олексій Гончаренко написав, що перші американські винищувачі F-16 можуть надійти в Україну найближчим часом цього літа. А випуск пілотів відбудеться навесні.

Раніше "Телеграф" писав, що на нідерландські літаки F-16 можна чекати вже цієї осені. Постачання розпочнуться після того, як свою партію літаків передасть Данія. Це має статися вже влітку. Такий графік прописаний у плані союзників.