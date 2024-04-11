F-16 для Украины: Норвегия готовит для передачи партию истребителей, но есть нюанс

Из 22 самолетов 10 можно будет пустить на запчасти

Норвегия в рамках "коалиции истребителей" готовится передать Украине 22 американских истребителя F-16. Но есть нюанс – только 12 из них, которые до этого планировалось продать, находятся в пригодном для полетов состоянии.

Об этом пишет норвежское издание Nettavisen. Известно, что кроме 22 самолетов Украина также получит от Норвегии двигатели для них, вспомогательные материалы, авиатренажеры, запчасти и другое полезное оборудование.

Однако есть опасения, что 10 неисправных самолетов могут быть разве что пущены на запчасти в случае необходимости. Норвегия планировала продать 12 самолетов американской компании Draken International, поэтому их успели отремонтировать. За другие даже не брались.

"Соглашение о продаже с Draken International, похоже, не будет реализовано, а самолеты, которые должны были быть использованы для тренировок в США, будут задействованы для защиты воздушного пространства Украины", — отмечает издание.

Следует отметить, что вопрос передачи Украине самолетов F-16 продвигается согласно плану. До этого было известно, что они появятся на украинском небе летом 2024 года.

Ранее "Телеграф" писал, что первые украинские пилоты, проходящие обучение на истребителях F-16, завершили один из его этапов. Интенсивная подготовка проходила под руководством инструкторов ВВС Великобритании.