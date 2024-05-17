Россияне лихорадочно ищут, чем ответить на украинские истребители F-16 (инфографика)

Сравнение не в пользу F-16, но есть нюансы

В ближайшие месяцы в Украине должны появиться первые F-16 "Fighting Falcon" (Боевой Сокол), о чем заявил премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, уже гарантировавшая передачу своих самолетов Украине. Вероятно, по этой причине в РФ наращивают производство истребителя Су-35.

Несколько дней назад российские ВВС получили партию истребителей Су-35 с авиазавода в Комсомольске-на-Амуре, причем указывается, что это уже вторая партия самолетов данного типа. Как сообщает в своем Telegram-канале офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин, можно говорить, как минимум, о двух переданных летательных аппаратах.

О передаче еще двух Су-35 в апреле писал известный украинский журналист Андрей Цаплиенко. При передаче тогда было заявлено, что производство этих самолетов будет увеличиваться.

Отметим, что Су-35 является одним из новейших истребителей в рядах ВВС РФ – в войсках он начал эксплуатироваться с 2014 года, самым новым же считается Су-57. Оба этих самолета используются против Украины с первых дней вторжения и уже уничтожались как украинскими воинами, так и ПВО стран-агрессора.

Такая спешка с производством и передачей Су-35 может говорить о том, что этот самолет хотят сделать основным соперником F-16. И надо сказать что в теории, Су-35 действительно в основном превосходит американского ветерана:

возраст, Су-35 с 2014 года, а F-16 с 1975-го;

максимальная скорость, у Су-35 она 2500 км/ч, а у F-16 – 2178 км/ч;

максимальный потолок, 20 000 и 18 500 метров соответственно;

боевой радиус и максимальная дальность, по этому показателю самолеты примерно равны, так при заправке дополнительными топливными баками и Су-35, и F-16 могут преодолеть около 4500 км, да и по боевой дальности в зависимости от загрузки этот показатель составляет около 1600 км для "Сушки" и 1700 км для "американца";

вооружение, в этом смысле Су-35 выглядит в теории сильнее – 30-мм авиапушка (20-мм у F-16) и 12 точек крепления для бомб и ракет против 9 у "Сокола", правда есть нюансы вроде РЛС и типов ракет. Так, официально самая дальнобойная ракету у Су-35, Р-37М якобы способна летать на дальность до 300 км, но насколько это правда и как их много – неизвестно. Самая дальнобойная ракета F-16 AIM-120D способна бить на 180 км, при этом ее производство началось в 2007 году, а значит их произведено больше чем Р-37М, чей выпуск начат в 2014-м.

количество, главный показатель который наиболее важен в затяжной войне, и тут преимущество полностью на стороне F-16, которых было выпущено более 4600 единиц против более чем 130 Су-35. Причем в РФ этот самолет производит только одно предприятие, тот самый авиазавод в Комсомольске-на-Амуре, и его производство явно невелико, так он же выпускает и новейшие Су-57. Так, если завод способен передавать в войска по 2 самолета в месяц, то за год Су-35 станет больше всего на 24 единицы. Но и F-16 также продолжают производить.

Таким образом тяжело сказать, как сложится в воздушном бою противостояние между Су-35 и F-16, но вероятнее всего все решит количество, и тут важно сколько "Соколов" получит Украина от западных союзников.

Сравнение Су-35 и F-16

Как писал "Телеграф", F-16 в воздушном бою на голову превосходит все российские самолеты, выпущенные до Су-35, так как одержал победу в 65 дуэлях, не потеряв ни одного своего "Сокола".