Росіяни гарячково шукають, ніж відповісти на українські винищувачі F-16 (інфографіка)

Порівняння не на користь F-16, але є нюанси

Найближчими місяцями в Україні мають з’явитися перші F-16 "Fighting Falcon" (Бойовий Сокіл), про що заявив прем’єр-міністр Данії Метт Фредеріксен, яка вже гарантувала передачу своїх літаків Україні. Ймовірно, з цієї причини до РФ нарощують виробництво винищувача Су-35.

Декілька днів тому російські ВПС отримали партію винищувачів Су-35 з авіазаводу в Комсомольську-на-Амурі, причому вказується, що це вже друга партія літаків цього типу. Як повідомляє у своєму Telegram-каналі офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін, можна говорити, як мінімум, про два передані літальні апарати.

Про передачу ще двох Су-35 у квітні писав відомий український журналіст Андрій Цаплієнко. Під час передачі тоді було заявлено, що виробництво цих літаків збільшуватиметься.

Зазначимо, що Су-35 є одним із найновіших винищувачів у лавах ВПС РФ – у військах він почав експлуатуватися з 2014 року, найновішим же вважається Су-57. Обидва ці літаки використовуються проти України з перших днів вторгнення і вже знищувалися як українськими воїнами, так і ППО країн-агресора.

Такий поспіх із виробництвом та передачею Су-35 може говорити про те, що цей літак хочуть зробити основним суперником F-16. І треба сказати що теоретично, Су-35 справді переважно перевершує американського ветерана:

вік, Су-35 із 2014 року, а F-16 із 1975-го;

максимальна швидкість, у Су-35 вона 2500 км/год, а у F-16 – 2178 км/год;

максимальна стеля, 20 000 та 18 500 метрів відповідно;

бойовий радіус і максимальна дальність, за цим показником літаки приблизно рівні, так при заправці додатковими паливними баками і Су-35, і F-16 можуть подолати близько 4500 км, та й за бойовою дальністю в залежності від завантаження цей показник становить близько 1600 км у "Сушки" та 1700 км для "американця";

озброєння, в цьому сенсі Су-35 виглядає теоретично сильніше — 30-мм авіагармата (20-мм у F-16) і 12 точок кріплення для бомб і ракет проти 9 у "Сокола", правда є нюанси на кшталт РЛС і типів ракет. Так, офіційно найдальнобійніша ракета у Су-35, Р-37М нібито здатна літати на дальність до 300 км, але наскільки це правда і як їх багато – невідомо. Найбільш далекобійна ракета F-16 AIM-120D здатна бити на 180 км, при цьому її виробництво почалося в 2007 році, а значить їх вироблено більше ніж Р-37М, чий випуск розпочато в 2014-му.

кількість, головний показник який найбільш важливий у затяжній війні, і тут перевага повністю на боці F-16, яких було випущено понад 4600 одиниць проти більш ніж 130 Су-35. Причому в РФ цей літак виробляє тільки одне підприємство, той самий авіазавод в Комсомольську-на-Амурі, і його виробництво явно невелике, адже так само випускає і нові Су-57. Так, якщо завод здатний передавати у війська по 2 літаки на місяць, то за рік Су-35 стане найбільше на 24 одиниці. Але і F-16 також продовжують виробляти.

Таким чином важко сказати, як складеться у повітряному бою протистояння між Су-35 та F-16, але найімовірніше все вирішить кількість, і тут важливо скільки "Соколів" отримає Україна від західних союзників.

Порівняння Су-35 та F-16

Як писав "Телеграф", F-16 у повітряному бою на голову перевершує всі російські літаки, випущені до Су-35, оскільки здобув перемогу в 65 дуелях, не втративши жодного свого "Сокола".