"F-16 в Україні": у Литві заявили, що українська армія отримала американські винищувачі

В Україні досі офіційно не підтвердили прибуття американських літаків

Україна 31 липня дійсно отримала першу партію американських винищувачів F-16 від партнерів з Заходу. Кількість літаків, які були передані у першій партії, не розголошується, проте передача винищувачів є гарним знаком.

Про це написав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у своєму Twitter (X). За його словами, така передача літаків Україні від партнерів раніше здавалася просто неможливою.

"F-16 в Україні. Ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою", – коротко написав він, не вдаючись у подробиці.

Зазначимо, що Україна офіційно не підтверджує прибуття літаків. В Офісі президента України Володимира Зеленського заявили, що воліють зберігати "туман війни" для російських терористів. В цьому питанні численні публікації західних ЗМІ завдають шкоди.

Нагадаємо, 31 липня кілька західних видань повідомили, що Україна отримала першу партію винищувачів F-16, яку союзники обіцяли поставити до кінця липня. Зазначається, що трансфер був ускладнений логістичними затримками та мовними бар’єрами. Першу партію літаків, за даними ЗМІ, могли передати Нідерланди – у партію увійшло шість винищувачів.

Також пишуть, що Україна могла не лише отримати перші літаки F-16, а й уже випробувати їх у бойових умовах. Це, ймовірно, сталося під час російської атаки у ніч проти 31 липня.